''Проклятая война все разрушила'': погиб защитник Украины из Винницкой области, которого больше месяца искали родные

В боях с российскими оккупантами на Донетчине погиб уроженец Винницкой области Василий Подолян. 46-летний воин с 24 февраля считался пропавшим без вести, поэтому родные питали надежду на то, что он в плену, но жив.

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Впрочем, 8 апреля стало известно, что Подолян погиб под Угледаром в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Трагическое известие сообщили в Теплицком поселковом совете.

"Снова страшная весть с фронта. В нашу общину пришло извещение, что погиб житель пгт Теплик - Подолян Василий Викторович, 11 января 1977 года рождения. С 24 февраля 2023 года Василий считался пропавшим без вести. Все жили надеждой, что возможно в плену, но живой … Да, к сожалению, подтвердилось хуже всего", – рассказали на малой родине Героя.

Как выяснилось, Василий Подолян принял свое последнее сражение 24 февраля под Угледаром.

Старший сержант Подолян Василий Викторович защищал Украину в рядах 1 мотопехотного отделения 1 мотопехотного взвода 2 мотопехотной роты 21 мотопехотного батальона "Сармат" (входит в состав 56 мотопехотной бригады). У него было собственное дело, замечательная семья, однако когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оставил все и стал на защиту родной земли.

"Василий Викторович был хорошим человеком, любящим отцом, любимым мужчиной, заботливым сыном, настоящим хозяином своего дома. Позитивный, спокойный, уравновешенный, трудолюбивый, скромный и искренний – таким его знают тепличане. Он не боялся трудностей. Организовал собственное дело. Организовал собственное дело. ремонтом автомобилей. Впереди было много планов, а главное – на ноги необходимо поставить сына и дочь. Ему только бы жить и проклятая война все разрушила, оборвала его жизнь", – написали в Теплицком поселковом совете.

У воина остались жена и двое детей, а также родители, брат и сестра.

"Низко склоняем головы перед светлой памятью Воина, отдавшего свою жизнь за мирное небо над Украиной. Местью врагу станет наша победа, о которой так мечтал и ради которой воевал Василий Викторович. Герои не умирают, они всегда будут жить в наших сердцах и будут защищать. родную землю с небес", – отметили на малой родине воина.

О дате прощания с Героем там пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что 7 апреля на фронте погиб историк Игорь Ригель. Он был дипломированным кузнецом и художником, увлекался историческими реконструкциями, его кузнечные работы можно увидеть в ряде украинских фильмов, в частности, "Захар Беркут" и "Сторожевая Застава". Однако оставаться дома в момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Ригель не мог: он добровольцем ушел на фронт и защищал родную землю до последнего вздоха.