Ушел на фронт добровольцем: в боях за Украину погиб историк Игорь Ригель. Фото

В боях за Украину отдал жизнь историк, реконструктор и кузнец Игорь Ригель. Художник, который с началом полномасштабного вторжения РФ в наше государство отложил молот и взял в руки оружие, погиб 7 апреля.

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У отважного воина остались родители и сестра, а также бесчисленное количество людей, восхищавшихся его незаурядным талантом. О гибели Игоря Ригеля сообщили на его малой родине, в Зимноводовской территориальной громаде.

"Зимноводовская община потеряла еще одного достойного сына – патриота, мужественного защитника Украины, жителя с. Холодновидка Ригеля Игоря Богдановича, 14.12.1985 года рождения. Игорь Ригель добровольцем ушел на фронт. Он мужественно боролся за свою страну. После полученных ранений в российско- украинской войне 7 апреля жизнь воина оборвалась. В это тяжелое время низко склоняем головы перед светлой памятью защитника, который пал за мирное небо над Украиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, разделяем их боль, разделяем горе. У Героя остались мать, отец и сестра", – отметили в Зимноводовской территориальной громаде.

О гибели Ригеля писали также в его альма-матер, Львовской национальной академии искусств, диплом которой он получил в 2010 году.

"На фронте погиб Игорь Ригель, выпускник кафедры художественного металла ЛНАИ. Художник, кузнец, историк, реконструктор, воин, герой…Навсегда в наших сердцах! Академии в Facebook.

Там также показали, что творил Ригель в своей кузнице, опубликовав фотографии с его дипломной работой: набором кованой мебели.

Воин погиб, получив смертельные ранения в бою с российскими оккупантами.

"Сегодня умер от ранений мой давний Друг Игорь Ригель, Росс... С Игорем вместе мы дружили, работали, творили и вытворяли. Это часть души, мы могли иногда болтать, придумывать разные хохмы, а наши "диалоги" хорошо помнят наши друзья. "А, помнишь, друг, как ты устроил..." Буду, помнить вечно! Честь и слава тебе, друг! Помним, отомстим!!!" – отметил друг Героя с ником Юрий Шепетовский.

Близкая подруга Ригеля Антонина Белинская напоминает, что павший в бою воин был очень талантливым и не менее веселым.

"Ушел.. ушел в такой большой праздник (Благовещенье. - Ред.)... Хочется кричать, что ты мне обещал.. но не знаю, как принять это и отпустить.. не знаю.. мы все надеялись и молись до последнего..Ты был мне очень близким другом, мы даже шутили, что знакомы не одну жизнь, поэтому можем считать себя родственниками..)) я знала о тебе все, а ты обо мне.. Ты жил на высоких оборотах, полной грудью, ты вдохновлял меня, читал мне лекции по истории и искусствам, открыл для меня много художников, и научил правильно смотреть на них, научил правильно рисовать в перспективе... Умел поддержать и подбодрить этими своими дурацкими шутками, которые я до сих пор не понимаю, но это заставляло меня улыбаться", – написала она.

Белинская также добавила: работы талантливого воина-кузнеца украинцы видели в фильмах "Захар Беркут", "Сторожевая Застава", "Казаки", "Лживая история" и многих других. Однако когда Россия начала полномасштабное вторжение, Игорь Ригель покинул безгранично вдохновляющее его творчество и добровольцем ушел на фронт.

"Встать на защиту нашей Украины – это было твое сознательное решение, твой зов сердца и твоя.. жертва за нас всех... Я должна это принять… пока не знаю как.. но должна.. Почивай с миром, драгоценный друг.. Вечная память... навсегда будешь в моем сердце", – написала она.

Друзья, коллеги и единомышленники Игоря подчеркивают: его гибель стала огромной потерей всего движения реконструкторов, историков и художнико.

"Этот день принес горькую весть о смерти от ранений невероятно талантливого человека, Мастера и Художника с большой буквы. До сих пор сложно поверить. Игорь Ригель - автор многих неповторимых исторических реплик в области кузнечного ремесла. Пал смертью храбрых. Невосполнимая потеря для всех нас и реконструкторского движения Украины! Герои живут до тех пор, пока живет память о них. А о твоих подвигах мы точно не забудем. Как и о материальных образцах твоего Таланта", – отметили в Клубе исторической реконструкции "Лодь".

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар. В первые дни полномасштабного вторжения он не без трудностей вернулся на родину из-за границы, чтобы защищать родную землю.

Погиб отчаянный и смелый воин 5 апреля в тяжелом бою с российскими оккупантами Донецкой области. Ему было всего 28 лет.