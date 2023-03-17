Прокурор МУС Хан объяснил, почему ордер об аресте Путина был издан по делу о похищении украинских детей

Карим Ахмад Хан заявил, что на подписание ордера об аресте Владимира Путина повлияли дела о похищении украинских детей. Прокурор Международного уголовного суда заявил, что он побывал в одном из домов малютки, откуда российские солдаты депортировали детей.

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Об этом сообщает издание ВВС. Причина обнародования этих ордеров заключается в том, что в данный момент преступления продолжаются.

"Находясь там, я посетил один из домов малютки, из которых предположительно были взяты дети, недалеко от нынешней линии фронта. Рассказы тех, кто заботился об этих детях, и их опасения по поводу того, что с ними стало, подчеркивали необходимость безотлагательных действий", – заявил Хан.

Он также подчеркнул, что весь мир должен обеспечить привлечение к ответственности виновных в предполагаемых преступлениях и вернуть детей в свои семьи.

"Мы не можем позволить, чтобы с детьми обращались так, будто они — военная добыча", – добавил прокурор Международного уголовного суда.

Важно отметить, что причина обнародования этих ордеров заключается в том, что в данный момент преступления продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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