Промежутки между массовыми атаками будут сокращаться: в Воздушных силах рассказали о планах оккупантов к 24 февраля

В Вооруженных силах Украины считают, что российская армия к годовщине полномасштабного вторжения пытается сокращать промежутки между ракетными атаками на украинские города. Оккупанты хотят досадить украинскому государству, а также истощить средства противовоздушной обороны.

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Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио" в пятницу, 17 февраля. Он считает, что армия РФ будет использовать все виды оружия, чтобы атаковать с неба – ракеты, дроны, воздушные шары.

"Все, что будет под рукой у врага, будет применено, они перепробовали уже все – враг пытается запугать Украину и мир. Они используют все инструменты, чтобы атаковать Украину", – сказал он.

Что касается воздушных шаров, то, как отметил Игнат, они могут нести взрывную часть или разведывательные устройства, но цель шаров, которые запускают оккупанты – истощить ПВО. Он пояснил, что россияне задумали запускать такие шары, чтобы по ним отработало ПВО, а затем радиолокационными средствами они могли определить откуда применялась зенитная ракета и точное положение комплекса.

Но украинские военные, по словам представителя Воздушных сил, на такие дешевые трюки не поведутся – враг не узнает, что и где находится.

"Хотелось, чтобы 100% ракет мы могли сбивать, но это не удается сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Но после последних массированных атак наша техника снова готова к следующему отражению. Мы готовимся ежедневно", – сказал Игнат.

Военный также добавил, что у российских войск ракеты, которые Украина пока сбивать не может. Речь идет о ракетах Х-22, Оникс и Х-31.

Для того чтобы их уничтожать, ВСУ нужны такие комплексы, как Patriot, PAC-3, SAMP/T.

"Это оружие терроризма в густонаселенных городах. Эти ракеты считаются крылатыми, но на финише летят по баллистической траектории", – подчеркнул Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что 24 февраля оккупанты могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что они попытаются активизировать боевые действия.

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