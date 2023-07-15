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Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Промежуточные итоги операции 'Летняя расчлененка'

Вначале июня стартовала освободительная операция СОУ не имеющая какого-то определённого названия и замысел которой, по началу, до конца был непонятен. Стремительный прорыв? Отвлекающие удары с концентрацией на другом направлении?

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Или... Сам по себе июнь показал, что помимо задачи по продавливанию полосы обеспечения малыми силами, важным моментом в задумке являлось истощение и обескровливание РОВ. И рекордный по ряду показателей потерь июнь стал тому прямым подтверждением. Но, прошло полтора месяца и какие можно подводить итоги? За полтора месяца активных боевых действий, российские оккупанты потеряли 28 810 тел. При этом, показатель июня, 20500 четвёртый за весь период полномасштабной войны. Выше были показатели за январь-февраль и март, когда велись маниакальные штурмы Бахмута, забрасываемого толпами зэков.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Танки — 298. Не самый высокий показатель, который объясняется тем, что танки сейчас преимущественно находятся по второй линии обороны, а в полосе обеспечения их не так много, чтобы устанавливать рекорды сожжения. С другой стороны, результат, как для среднестатистического весьма достойный.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

За полтора месяца РОВ потеряли 541 ББМ. Кто-то может сказать, что немного, ведь в марте 2022 оккупанты лишились 889 ББМ, но то было в марте 2022. Сейчас у РОВ серьёзная проблема с компенсацией потерь, в частности ББМ и средне и легкобронированная техника в подразделениях — дефицит.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Артиллерия. Абсолютный рекорд уничтоженной российской артиллерии в июне и стабильная динамика выноса стволов в июле показали ошеломляющий суммарный результат — 989!

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Аналогично и РСЗО — 105. При этом не исключены рекорды в этих категориях и в июле!

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Почему так происходит я пояснял не единожды, но главный посыл — ухудшение качества российской арты, контрбатарейной борьбы и применение РСЗО экстремально близко к линии боестолкновения, что делает их мишенью не только для артиллерии СОУ, но и разного рода "жужжалок". ПВО за полтора месяца было вынесено в количестве 92 единицы. Это самый высокий показатель уничтожения ПВО, как по количеству, так и по динамике. Но, самое главное это то, что средства ПВО относятся к категории наиболее проблематично компенсируемых, что подрывает эффективность всей системы.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Самолёты (2) и ударные вертолёты (12) не сильно радуют своим падежом, что и вполне понятно. Самолёты РОВ преимущественно применяют для сброса корректируемых бомб, вне зоны действия нашей ПВО и оперирования мобильных групп с ПЗРК. А после июньского падежа вертолётов их стали применять осторожнее.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

БПЛА — 676. Следует понимать, что это суммарно все БПЛА которые сбиваются, начиная от дронов-камикадзе Shahed-136 и завершая разведывательными Орлан-10. Показатель высокий, но опять-таки, Часть от этого показателя, справедливости ради отмечу, это сбитые в тылу Shahed-136.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Автотранспорт — 797. Активизация логистики РОВ привела к росту потерь среди автотранспорта. Тем более, что сейчас они пытаются перейти на склады на колёсах, после регулярных прилётов в склады боеприпасов. Ну и результат на лицо, хотя рекорд марта 2022 пока превзойти не удаётся. Но, всё ещё впереди.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Высокий показатель потерь спецтехники — 206, что так же объясняется необходимостью её применения в рамках активизации боевых действий и появлением в экстремальных зонах ЛБ.

Промежуточные итоги операции "Летняя расчлененка"

Таким образом, мы видим картину стабильно и планомерно растущих потерь оккупантов, в противодействии... В противодействии, на сегодня, ещё даже не основной уварной группе СОУ. То есть, суть — это то о чём я говорил в самом начале этого обзорного очерка, а именно — истощение и обескровливание врага, меньшими силами. И вот скажите, как же ещё назвать эту операцию, если только не "Летняя расчленёнка"? Слава нації! Использованы графики: Мінфін

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