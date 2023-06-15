Пропагандисты Путина похвастались уничтожением НIMARS, но все пошло не так: на кадрах оказались российские САУ

Кремлевские пропагандисты в очередной раз пытались потешить граждан страны-террориста РФ "успехами" оккупантов на войне против Украины, но в итоге опозорились. Россиянам пытались показать, как захватчики "уничтожают" РСЗО HIMARS, который на самом деле оказался российской техникой.

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На очередной фейк россиян обратили внимание в Twitter. Также пользователи соцсети заявили, что пропагандисты теперь даже не включают фантазию при создании фейковых новостей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские пропагандисты в привычной для них манере украли видео из украинских пабликов, на котором были показаны точные удары по двум российским самоходным артиллерийским установкам.

Не придумав ничего лучшего, пропагандисты решили рассказать россиянам, что оккупанты "уничтожили" очередной HIMARS. Как и всегда, на самом деле захватчики сделали это лишь в своем больном воображении.

Также позорную работу пропагандистов высмеяли в соцсетях. Люди обратили внимание, что россияне даже не додумались убрать с видео украинскую песню. Однако украинцы не усомнились, что россияне поверят в очередной бред своей пропаганды и будут радоваться вымышленным "успехам" своей террористической армии.

Напомним, россияне продолжают придумывать "зверства украинских нацистов" на территории Украины. Они обнародовали "шокирующую историю" об изнасилованной в Мариуполе женщине, которой после смерти на животе тупым предметом нацарапали свастику.

Ранее сообщалось, что пропаганда в РФ запустила новый фейк о том, что украинские бойцы якобы выращивали саранчу из США в ангаре в Луганской области. После этого Украина якобы использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в террористической "ЛНР" и в регионах России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России ранее заявляли, что на территории Украины в непосредственной близости от границ Российской Федерации якобы находятся более 50 биолабораторий. Все они модернизированы на средства Пентагона и подконтрольны американскому военному ведомству.

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