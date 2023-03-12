Пропагандисты РФ запустили фейк об отсутствии у ВСУ техники: что происходит на самом деле

Российские пропагандисты несколько дней подряд разгоняют фейк о том, что у Вооруженных сил Украины нет техники для создания полноценных подразделений. Для этого они манипулируют статьей Forbes, посвященной военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

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На самом деле военный обозреватель Forbes пишет о том, что получение техники – лишь вопрос времени, в то время как пропагандисты подчеркивают, что тяжелые танки страны НАТО не предоставили вообще. На это обратили внимание в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В последние дни российская пропаганда массово тиражирует новый фейк. Российские издания наперебой рассказывают, что у ВСУ нет техники для создания полноценных подразделений. При этом они ссылаются на статью Forbes.

"Прокремлевские СМИ манипулируют статьей Forbes, распространяя дезинформацию о том, что у Украины "нет техники для создания полноценных подразделений", а Запад "не предоставил ВСУ необходимое количество техники для создания полноценных по меркам Североатлантического военного альянса подразделений", – констатируют в Центре стратегических коммуникаций. и информационной безопасности

Пропагандисты при этом прекрасно отдают себе отчет в том, что потребители российской пропаганды не станут проверять распространенную информацию и даже не подумают перейти на сайт Forbes, чтобы почитать, что там действительно написано.

А написано там не то, в чем убеждают пропагандисты.

"На самом деле в статье Forbes под заголовком "У некоторых украинских тяжелых бригад еще нет настоящих танков. Вот как они могут сражаться", речь идет о том, что хоть и не все бригады имеют необходимую тяжелую технику, ее получение – лишь вопрос времени, отметили журналисты фактчекингового проекта StopFake", – говорится в сообщении.

В частности, автор материала отмечает, что обещанные современные тяжелые танки сейчас направляются в Украину.

"Сейчас у украинцев есть куча новых БМП, а также легкобронированных танков, но с эффективными пушками основного калибра. У них пока нет многих новых тяжелых танков, которые страны НАТО пообещали, но которые все еще добираются до Украины", – написал военный обозреватель Дэвид Экс.

Также, вопреки заверениям российской пропаганды, обозреватель не видит в этом большой проблемы.

"Он (Дэвид Экс. – Ред.) подчеркнул, что временное отсутствие тяжелой техники в Украине – не проблема, и танки можно заменить большим количеством БМП. А когда прибудет достаточное количество западных танков, украинцы направят их в тяжелые бригады вместе с БМП в обычных" ролях и пропорциях", – отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, пропагандисты Путина запустили "феерический" фейк об обстреле "детей Донбасса". При этом они демонстрировали "обломок ракеты", якобы прилетевшей на оккупированную территорию. Однако он оказался запчастью к немецкому автомобилю.

Также сообщалось, что путинистка Дана Борисова рассказала о корпоративе во Львове и выдала фейк о Зеленском. По словам российской телеведущей, которая лечилась от наркомании, в Украине большинство артистов якобы не прочь употреблять запрещенные вещества, в том числе и президент Владимир Зеленский. "Наркотики", по ее словам, на вечеринках украинских звезд "употребляли ведрами".