Пропагандисты RT показали признание "пленного солдата ВСУ" и феерически оконфузились: тот живет в Москве. Видео

Российская пропаганда выпустила фейк с "допросом пленного солдата ВСУ", который повторил бессмысленные кремлевские нарративы о в войне в Украине. Оказалось, что мужчина на видео – житель Москвы Роман Новожилов.

Видео дня

Лживый сюжет Russia Today разоблачил проект SOTA. Актера пропагандистского ролика нашли в социальных сетях (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На видео RT мужчину представили как "военнослужащего ВС Украины", который якобы попал в российский плен. Он заявил, что якобы проходил обучение в Латвии, где психологи "убеждали, что "русский народ надо ненавидеть и уничтожать""

Также он озвучил популярный российский фейк, что защитникам Украины якобы дают некие препараты, "чтобы был адреналин с русскими воевать".

Через сервис FindClone журналисты нашли страницы мужчины в запрещенной в Украине социальной сети.

Его зовут Роман Новожилов, он из Москвы. Это подтверждают фотографии горе-актера. Он позировал на фоне авто с московским номером, российского магазина "Дикси". Также на нескольких снимках есть геометки, все из которых указывают на столицу РФ.

"Есть несколько фотографий с детьми. На одном фото мальчик держит в руках грамоту на русском языке об окончании первого класса. На другом девочка читает книги, а за ее спиной по телевизору показывают телеканал НТВ", – отметили в Telegram-канале SOTA.

Журналисты нашли под некоторыми фото комментарии пользователей на украинском языке. На видео пропагандистов мужчина говорит с украинским акцентом. Предположительно, Новожилов может быть этническим украинцем.

Осторожно, ролик снят российской пропагандой!

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские пропагандисты недавно запустили глупый фейк о "тяжелом ранении" главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова. В Главном управлении разведки ответили на "сенсацию".

– Сам Буданов тоже прокомментировал свое "ранение" и потроллил оккупантов.

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