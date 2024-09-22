Проредили ряды врага: в ГПСУ показали атаку на позиции и укрытия оккупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают сдерживать врага на Волчанском направлении. На днях воины подразделения "Фурия" бригады "Гарт" удачно отработали дронами по позициям и укрытиям захватчиков на севере Харьковщины.

Видео дня

У врага есть потери убитыми и ранеными. Видео боевой работы показали в Государственной пограничной службе Украины и в Telegram-канале бригады "Гарт".

Защитники констатировали, что от украинской "Фурии" захватчикам убежать не удастся.

"Военнослужащие Госпогранслужбы продолжают выполнение задач по противодействию российско-оккупационным войскам на Харьковщине. Разведывательно-ударная группа подразделения "Фурия" пограничной бригады "Гарт" на днях удачно отработала по позициям противника на Волчанском направлении. FPV-дронами были нанесены огневые поражения по укрытиям, в которых находился личный состав захватчиков. Подтверждено уничтожение двух оккупантов, а еще двое ранены", – говорится в сообщении в канале бригады.

На видео зафиксировано по меньшей мере три попадания по вражеским укрытиям.

Напомним, ранее в Нацгвардии показали, как дали отпор врагу на Северском направлении. Сначала воины обездвижили танки и БМП. А затем приступили к ликвидации поврежденной техники и вражеской пехоты.