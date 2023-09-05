Прорыв морской блокады станет первым шагом к полной разблокировке экспорта украинских товаров - 'Метинвест'

Трем кораблям с продукцией украинских металлургов впервые с начала полномасштабной войны удалось прорвать морскую блокаду Украины, устроенную страной-агрессором. Об этом заявил руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

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На борту судов, вышедших из портов Одессы и "Южный", была продукция украинских металлургов и горняков, изготовленная еще до начала полномасштабной войны: более 76 тысяч тонн металлопроката производства комбинатов "Азовсталь", "Запорожсталь", "Каметсталь" и "АрселорМиттал" Кривой Рог", а также 172 тысяч тонн железорудного концентрата, произведенного на ГОКе Группы Метинвест.

Освободить корабли из полуторагодовалого плена украинскому бизнесу удалось благодаря общим усилиям Офиса президента, Министерства инфраструктуры, ВМС ВСУ и других причастных силовых ведомств Украины. "Прорыв морской блокады кораблями с украинской сталью — это исторический момент, первый шаг к полной разблокировке морского экспорта для всей номенклатуры украинской продукции: удобрений, металла, руды, продовольствия, труб, оборудования и т.д. А, значит, и к ускоренному восстановлению экономики Украины, что испытала колоссальные потери, в частности, из-за противозаконной блокады портов Украины со стороны России. Хотелось бы поблагодарить всех причастных, особенно Офис президента, Министерство инфраструктуры и, конечно, ВМС ВСУ, наших храбрых моряков", — прокомментировал событие руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

По его словам, полная разблокировка портов для всех видов грузов позволит не только вернуть Украине статус морского государства, но и принесет украинской экономике дополнительные десятки миллиардов долларов валютной выручки в год, государственному бюджету — сотни миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений, а сотням тысяч украинцев рабочие места и стабильные доходы в семейный бюджет.

Сейчас украинский металл и железорудный концентрат направляются к зарубежным покупателям, оплатившим продукцию еще до начала российской агрессии.

Напомним, из портов Одессы и "Южный" вышли суда Primus, Anna Tereza и Ocean Courtesy, которые были заблокированы в украинских портах с 24 февраля 2022 года. Эти суда стали соответственно вторым, третьим и четвертым кораблями, которым удалось выйти из украинских портов после прекращения действия "зернового соглашения".

Как сообщалось, ранее Федерация работодателей Украины опубликовала исследование, согласно которому полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине 10% роста ВВП, 135 млрд. грн. дополнительных налоговых поступлений в год и $18 млрд. валютной выручки. Что касается действий РФ, то они должны быть квалифицированы как пиратство в соответствии с международными соглашениями, считают в федерации.