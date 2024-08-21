'Прошел адские бои': на фронте, закрыв собой побратима, погиб боец бригады наступления из Черкасщины. Фото

В боях за независимость Украины на восточном фронте погиб боец 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубеж" Артем Шевчук. Жизнь Героя оборвалась 13 августа, когда он закрыл собой побратима и спас жизнь.

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Трагическое известие сообщил в Facebook старший лейтенант Андрей Ильенко, начальник секции S1 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ. Он отметил, что Шевчук еще с первых дней войны добровольно и без сомнений встал на защиту Украины, сразу присоединился к рядам батальона.

"Прошел адские бои в Северодонецке, Зайцево, под Бахмутом и на Северском направлении. После ранения под Бахмутом делал все для того, чтобы как можно быстрее вернуться в строй и продолжать уничтожать врага", – рассказал Ильенко.

Побратимы запомнят Героя спокойным, уверенным и всегда улыбающимся. Рассказывают, что он был хорошим и надежным другом, всегда готовым помочь.

"Погиб Артем, закрыв собой побратима, чем спас ему жизнь. Будем помнить всегда!" – рассказали в бригаде.

В сети сообщили, что у Артема осталась жена, маленькая дочь, родители и брат, который находится в госпитале после получения ранений в боях в другом направлении.

Ильенко сообщил, что прощание с Артемом Шевчуком состоится 23 августа в г. Смела Черкасской области. Похоронят Героя на городском кладбище.

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