Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото

Украинские защитники борются за каждый метр нашей земли. Они сражаются в жестоких боях с российскими оккупантами и проходят на поле боя настоящий ад. В Министерстве обороны показали украинцам пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье.

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Фото героев опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что эти бойцы сражались в самых сложных условиях (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они прошли ад на Донбассе, они знают, как жить и бороться в самых сложных условиях. На их счету – не одна победа в самых ожесточенных боях. Сегодня отважные воины-пехотинцы одной из отдельных мотопехотных бригад держат оборону на Запорожье", – сказано в сообщении.

Защитники уверяют, что не отдадут врагу ни клочка родной земли. Мужественные воины будут сражаться до последнего.

Отметим, войска России после полуночи 10 февраля нанесли массированные удары по Запорожью – в основном оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры. Только за один час там насчитали 17 прилетов, которые привели к разрушениям.

При этом, аналитики Института изучения войны считают, что наступательные операции войск РФ вряд ли будут нацелены на Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Начальная цель оккупантов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытаются запугать жителей захваченных территорий Запорожской области "угрозой" ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. "Предупреждения об обстрелах" тиражируют в пропагандистских группах в соцсетях.

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