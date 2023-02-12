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Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото

Ульяна Виноградова
War
3 минуты
7,1 т.
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото

Украинские защитники борются за каждый метр нашей земли. Они сражаются в жестоких боях с российскими оккупантами и проходят на поле боя настоящий ад. В Министерстве обороны показали украинцам пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье.

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Фото героев опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что эти бойцы сражались в самых сложных условиях (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они прошли ад на Донбассе, они знают, как жить и бороться в самых сложных условиях. На их счету – не одна победа в самых ожесточенных боях. Сегодня отважные воины-пехотинцы одной из отдельных мотопехотных бригад держат оборону на Запорожье", – сказано в сообщении.

Защитники уверяют, что не отдадут врагу ни клочка родной земли. Мужественные воины будут сражаться до последнего.

Отметим, войска России после полуночи 10 февраля нанесли массированные удары по Запорожью – в основном оккупанты целились по объектам энергетической инфраструктуры. Только за один час там насчитали 17 прилетов, которые привели к разрушениям.

При этом, аналитики Института изучения войны считают, что наступательные операции войск РФ вряд ли будут нацелены на Запорожье с западной линии фронта – с Донецкого направления. Начальная цель оккупантов – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото
Прошли ад: в Минобороны показали пехотинцев, которые держат оборону на Запорожье. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты пытаются запугать жителей захваченных территорий Запорожской области "угрозой" ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. "Предупреждения об обстрелах" тиражируют в пропагандистских группах в соцсетях.

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