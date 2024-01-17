Прошли плен – и снова вместе: сеть тронула история любви украинских пограничников, которых разлучила война в Мариуполе

Украинцев растрогала история любви пары пограничников, которых разлуила война в Мариуполе. Илья и Алина прошли плен и теперь снова вместе.

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Видео с рассказом защитников 17 января опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы. "Мы ехали на Ильича. И кто-то крикнул, что все девушки, которые есть, все собираются в новом месте, я ей отдал собак, поцеловал, сказал: "Тебе счастливо, если буду иметь связь, с тобой обязательно свяжусь. И там я в последний раз с ней увиделся", – рассказал освобожденный из плена защитник.

Однако в плену Алина и Илья не имели никаких вестей друг о друге. Девушку освободили через пять месяцев плена – в октябре 2022 года. Она продолжила службу и ждала возвращения любимого домой.

"Слова, которые он сказал мне в последний раз, когда мы с ним виделись перед пленом. Он сказал, что мы пройдем через все, что бы ни было, я должна держаться и он меня любит. Я просто не могла сдаться", – рассказала Алина.

От любимого долго не было никаких известий – вплоть до 3 января 2024 года, когда раздался звонок и она услышала голос любимого Ильи. Сам он признается: в плену думал, что Алины уже нет в живых.

"Я вышел из автобуса... Я знал номера телефонов на память, кому мне нужно в первую очередь позвонить. Я подошел к человеку, сказал: "Дайте мне, пожалуйста, позвонить". Он мне дал телефон, я его взял в руки, секунды три стоял, думал, куда мне нажимать, отвык от всего этого. Я набрал отца, говорю: "Это я". И там начались крики, писки, плач", – сказал Илья.

Он спросил отца, где Алина, и тот ответил, что девушка уже больше года дома.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию и, наконец, может крепко держать свою невесту за руку, рассказали в ГПСУ.

Напомним, 3 января 2024 Украина после длительного перерыва провела очередной обмен пленными – домой вернулись 230 украинских воинов и гражданских, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали". Российской стороне передали 248 окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украину всколыхнуло возвращение из плена боевого медика Галины Федишин, которая вместе с любимым защищала Мариуполь. Избранник девушки, морпех Николай Гриценяк, был освобожден из неволи раньше, а когда домой вернулась и Галина, он сразу сделал предложение любимой.

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