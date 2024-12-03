Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Российские войска продолжают активные попытки прорыва в глубь украинской территории. По состоянию на 16:00, 3 декабря зафиксировано 125 атак на позиции Вооруженных сил Украины.

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Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Кураховском и Покровском направлениях, где враг сосредоточил основные силы. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российская артиллерия продолжает наносить удары по населенным пунктам Сумской и Черниговской областей. Под огнем оказались Порозок, Лесковщина, Леоновка, Старая Гута и Белая Береза.

В Харьковской области российские оккупанты пять раз пытались прорвать оборону близ Волчанска, Глубокого и Казачьей Лопани. Все атаки были успешно отражены. Кроме этого, враг применил авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами (КАБами) по Одноробовке, Высокой Яруге и Глубокому.

На Купянском направлении украинские военные отразили атаку противника вблизи Колесниковки.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают попытки наступления в районах Первомайского, Новоегоровки, Грековки, Ямполевки и Тернов. С начала суток украинские защитники отбили четыре из восьми атак, бои в этом направлении продолжаются.

В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг активен в районе Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, одна атака остановлена, продолжается бой.

На Покровском направлении российские войска совершили 28 атак на позиции украинских защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Новопустынки. ВСУ успешно отбили 24 атаки, однако четыре боестолкновения еще продолжаются. Враг также нанес авиаудары по Мирнограду.

Кураховское направление остается наиболее напряженным. Здесь зафиксировано 30 боевых столкновений. Захватчики активно пытаются прорваться в районах Солнцевки, Зари, Дальнего, Курахового, Елизаветовки и Ганновки. Тринадцать боев до сих пор продолжаются, а населенные пункты Улакли и Дачное получили удары авиабомб.

На Времивском направлении противник 14 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. На двух участках боевые столкновения продолжаются.

В Ореховском направлении враг проводил наступательные действия в районах Роботино, Новоданиловки и Новоандреевки. Один бой еще не завершен.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили пять безуспешных попыток прорыва, все атаки были отбиты.

На Курщине наши защитники за сегодня отразили 17 атак захватчиков, девять боестолкновений продолжаются.

В других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечено.

Напомним, украинские разведчики продолжают наносить удары по военной технике российских оккупантов. На Запорожском направлении спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

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