'Борьба продолжается': воины ГУР уничтожили на Запорожском направлении вражеский 'Ураган'. Видео

Украинские разведчики продолжают наносить удары по военной технике российских оккупантов. На Запорожском направлении спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

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Соответствующие кадры показала пресс-служба ГУР МО. Российский "Ураган" был обнаружен и ликвидирован с помощью FPV-дрона.

В результате точного удара произошел взрыв боекомплекта, который полностью вывел из строя вражескую систему. Кроме того, разведчики обнаружили и уничтожили несколько транспортных средств оккупантов, включая "УАЗы", которые использовались для передвижения врага.

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают боевую работу на фронте. Группа разведчиков в Запорожской области за день обнаружила и уничтожила ряд транспортных средств, на которых передвигались оккупанты, а также российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". После поражения FPV-дроном во вражеской РСЗО сдетонировал боекомплект", – сообщили в ГУР.

Напомним, Силы обороны уничтожили топливозаправщик российских военных под временно оккупированным городом Токмак на Запорожье. Он загорелся прямо на автозаправочной станции, поэтому пожар и столб черного дыма от нее были видны издалека.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 ноября ВСУ ударили из HIMARS по скоплению оккупантов на Запорожском направлении, в том числе возле населенного пункта Таврия Васильевского района. Тогда было ликвидировано не менее 20 захватчиков.

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