Десятки "200-х" оккупантов в одном месте: HIMARS накрыл скопление российских военных на Запорожье. Видео
Вечером в субботу, 16 ноября, Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских оккупантов на Запорожском направлении. Потери врага погибшими составили не менее 20 человек.
Захватчиков атаковали реактивной системой залпового огня HIMARS. Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале "Гнила черешня".
Там уточнили, что по россиянам ударили в районе населенного пункта Таврия Васильевского района.
По войскам страны-агрессора отработали бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес", а наводила HIMARS аэроразведка 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Когда же за россиянами приехали машины для эвакуации тел и раненых, был нанесен финальный удар кассетным боеприпасом.
Как сообщал OBOZ.UA, сокращать численность российской армии нашим защитникам помогают FPV-дроны. Накануне бойцы центра специальных операций "А" Службы безопасности уничтожили идущих на штурм оккупантов.
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