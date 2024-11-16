'Похоронили в украинской земле': спецназовцы СБУ эффектно ликвидировали мчавшихся на штурм оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать на фронте российских оккупантов. Сокращать численность путинской армии защитникам помогают FPV-дроны.

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Накануне бойцы центра специальных операций "А" Службы безопасности уничтожили оккупантов, которые шли на штурм. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Благодаря ювелирной работе операторов FPV -дронов ЦСО "А" СБУ, попытка вражеского штурма была заблаговременно остановлена. В результате огневого поражения украинские воины остановили вражескую пехоту еще до того, как она пошла на штурм позиций Вооруженных Сил Украины.

Точные удары по позициям врага навсегда похоронили россиян в украинской земле. Стоит отметить, что кроме бронетехники захватчики использовали во время штурма гражданские автомобили и даже мотоциклы.

Напомним, что украинские воины за сутки 15 ноября "денацифицировали" 1650 российских оккупантов. Также уничтожены 165 единиц вражеской техники и вооружений.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений украинские пограничники уничтожили российский БТР-70. Вражескую "броню" "демилитаризовали" украинские FPV-дроны. На опубликованных кадрах зафиксировано несколько поражений российского бронетранспортера, после одного из них машина вспыхивает.