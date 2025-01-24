Противник несет значительные потери в живой силе и технике: на фронте произошло 190 боевых столкновений – Генштаб

В течение пятницы, 24 января, по всем направлениям фронта произошло 190 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный, 28 авиационных ударов с применением 37 КАБов, а также использовал для поражения 423 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

"Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта", – сказано в сообщении.

На Харьковском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник 13 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Песчаного, Двуречного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызового. Украинские защитники отбили семь атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Краматорском направлении зафиксировано 39 боестолкновений вблизи Часова Яра, Орехово-Василевки, Ступочек, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы, 15 из которых продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка, Крымского, Дылеевки, Леонидовки и Щербиновки. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 78 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Мирноград, Шевченко, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Срибное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. До сих пор продолжаются 12 боестолкновений.

Противник несет значительные потери: за сутки на этом направлении было обезврежено 367 оккупантов, 186 из них безвозвратно. Также уничтожены 12 единиц автомобильной техники, две боевые машины пехоты, один окопный РЭБ, три антенны связи, кроме того, значительно повреждены три миномета захватчиков.

На Новопавловском направлении враг три раза атаковал вблизи Константинополя.

На Ореховском направлении противник при поддержке авиации трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 13 штурмов позиций украинских подразделений, 12 атак уже отбиты нашими защитниками, один бой продолжается.

Враг нанес 25 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 387 артиллерийских обстрелов (15 из них – из РСЗО).

"На Северском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – информируют в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ОСГВ "Хортица" заявили, что вблизи поселка Великая Новоселка на Новопавловском направлении фронта ситуация для украинских сил остается сложной, но защитники держат оборону в условиях тяжелых боев. Войска РФ ставят своей целью окружить населенный пункт Волновахского района Донетчины.

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