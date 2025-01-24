Ситуация вблизи Великой Новоселки на Донетчине сложная: в ОСГВ 'Хортица' раскрыли замысел врага

Вблизи поселка Великая Новоселка на Новопавловском направлении фронта ситуация для украинских сил остается сложной, но защитники держат оборону в условиях тяжелых боев. Войска РФ ставят своей целью окружить населенный пункт Волновахского района Донетичны.

Видео дня

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что этот участок передовой находится на контроле у главнокомандующего ВСУ.

По словам военного, подразделения Сил обороны ставят целью не допустить окружения Великой Новоселки, и "относительно этого есть определенные планы". Он добавил, что "ситуация находится в фокусе внимания".

"Чтобы держать ее на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Были рассмотрены определенные варианты разрешения этой ситуации", – сказал Трегубов.

В сводке ОСГВ "Хортица" на утро 24 января сообщается, что на Новопавловском направлении штурмовые группы армии РФ при поддержке артиллерии и дронов проводили наступательные действия непосредственно в Великой Новоселке. За сутки по украинским позициям в поселке оккупанты нанесли почти 80 обстрелов.

"В условиях жестких боев наши воины держат оборону, проявляя героизм и стойкость. Потери врага слишком высоки", – говорится в сообщении.

Также на этом направлении агрессор при поддержке бронетехники пытался атаковать в районе Зеленовки. По заранее обнаруженной колонне защитники нанесли качественное огневое поражение, в результате чего остатки наступательной группы оккупантов вернулись на выходные рубежи. Потери врага уточняются.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце зимы 2024-го армия РФ начала стремительно продвигаться к Большой Новоселке – поселку, который был опорой оборонной линии ВСУ. Из-за потери Угледара он стал уязвимым для российских атак, и уже тогда отмечалось, что наступление оккупантов угрожает основным логистическим путям на этом участке.

Несколько дней назад в ОСГВ "Хортица" заверили, что риска окружения врагом Великой Новоселки пока нет. В то же время признали, что из-за тяжелых боев ситуация может развиваться "в любую сторону".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!