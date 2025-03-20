Противник понес значительные потери: ВСУ отразили механизированный штурм армии РФ во Часовом Яре. Видео

Силы обороны Украины отразили очередной механизированный штурм войск РФ в Часовом Яре Донецкой области. Была уничтожена техника и живая сила противника.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Именно ее воины и бойцы 5-й отдельной штурмовой бригады нанесли урон врагу.

Благодаря слаженным действиям подразделений обеих бригад уничтожены пять из шести бронемашин 98-й дивизии ВДВ РФ.

После поражения бронемашин оккупанты начали спешиваться с горящей техники, однако это им не помогло. Большинство захватчиков погибли или получили ранения от огня нашей артиллерии и минометов.

"Отдельная благодарность побратимам из 5 штурмовой бригады за профессиональную работу! Битва за Часов Яр продолжается!" – отметили в 24-й бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях украинские военные остановили вражеский штурм вблизи Часова Яра. Они разбили российскую колонну, которая состояла из более чем двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта.

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