'Устроили оккупантам ад': Силы обороны разбили российскую колонну вблизи Часова Яра. Видео

Украинские военные остановили вражеский штурм вблизи Часова Яра. На рассвете российские оккупационные войска колонной выдвинулись в сторону города, однако успеха в итоге не имели.

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Колонна состояла из более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта. Об этом 15 марта сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", – написал он.

Бойцы НГУ уничтожили или повредили не менее 10 единиц вражеской техники.

Некоторые из российских военных успели спешиться, однако и это им не помогло. В конце концов они тоже встретились с украинскими FPV-дронами.

"Пилоты уже отработали и завершили дело", – резюмировал Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили радиолокационный комплекс "Утес-Тм" российских оккупантов. С его помощью враг отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км в режиме онлайн.

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