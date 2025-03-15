Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили радиолокационный комплекс "Утес-Тм" российских оккупантов. С его помощью враг отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 км в режиме онлайн.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ССО. Потери врагу нанесла тактическая группа ударных БпАК "Медоид" подразделения "Балиста".

Иллюстрации к видео созданы с помощью искусственного интеллекта.

Комплекс "Утес" предоставлял российской ПВО данные об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило контроль окупантов над небом, а также снизило эффективность их систем противовоздушной обороны.

"Точность, слаженность и современные технологии – это залог эффективного уничтожения окупантов", – отметили в ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники эффектно отработали по вражеской машине с реактивной системой залпового огня "Град". Ее ликвидировали операторы FPV-дронов подразделения РУБпАК "Феникс"

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