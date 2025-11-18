'Противник продолжает сжимать клещи': эксперт дал прогноз о судьбе Покровска и Мирнограда

На сегодня ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается крайне сложной. Однако, несмотря на огромное количество потраченных врагом ресурсов, его продвижение здесь медленное.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он добавил, что пока неизвестно, какое дальнейшее решение примет военное руководство Украины, но удерживать долгое время эти позиции нашим защитникам будет сложно.

"Противник продолжает сжимать клещи оперативного полуокружения, продолжает инфильтрировать свою живую силу, тех же штурмовиков, как в Покровск, так и в Мирноград, но украинский гарнизон держится. Держится благодаря тому, что мы продолжаем удерживать позиции в районе Родинского и в районе Гришино, тем самым не давая сомкнуть россиянам клещи оперативного полуокружения, соответственно, имея возможность обеспечить логистику нашего гарнизона, действующего там", – подчеркнул эксперт.

Решение о судьбе Покровска и Мирнограда должны принимать ВСУ

По его словам, в ближайшее время украинские силы могут перейти к маневренной обороне, в частности, десантно-штурмовые подразделения могут сократить отдельные участки линии соприкосновения. Не исключается также отход на другие рубежи в пределах Мирнограда, что позволит переориентировать высвободившиеся ресурсы на удержание важной "горловины" к Покровско-Мирноградской агломерации. Похожее развитие событий уже наблюдалось во время боев в районах Бахмута и Угледара, однако в дальнейшем ход ситуации пока остается непредсказуемым.

В то же время, добавил Селезнев, президент Владимир Зеленский отмечает, что ключевым приоритетом должно оставаться сохранение жизни украинских военных, а не борьба за разрушенные города.

"Пусть военные принимают решение, как именно дальше продолжать действовать – или вести оборону Покровска и Мирнограда, или проводить определенные маневренные действия с отходом на другие рубежи и позиции, избегая оперативного окружения наших сил и средств. Безусловно, я не знаю, какое решение будет принято. И, скорее всего, по военным и околовоенным ресурсам будет сохраняться определенная информационная пауза для того, чтобы не создавать проблемы нашим силам и средствам во время проведения этих мероприятий", – пояснил военный эксперт.

Поэтому в любом случае рассчитывать на то, что ВСУ смогут долго удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, было бы нереалистично. Противник обладает значительными человеческими ресурсами и постоянно компенсирует потери. Те, кто сбежал, погиб или был ранен, пополняют новыми группами штурмовиков, которые продвигаются небольшими и сверхмалыми подразделениями.

Селезнев добавил, что подобная тактика все активнее применяется и в районе Мирнограда. Кроме того, российские войска сейчас активно разминируют дороги с твердым покрытием к востоку от города, что также создает дополнительные угрозы.

"Скорее всего, противник готовит мероприятия с участием бронетехники для проведения масштабного штурма этого населенного пункта. Поэтому все будет зависеть от того, какие силы и средства враг будет применять для штурма этих населенных пунктов, для попыток замкнуть кольцо полуокружения. Ну и, соответственно, какие силы и средства будет иметь украинский Генеральный штаб, чтобы каждый раз усиливать наши гарнизоны, которые действуют на этом участке фронта", – отметил он.

По мнению Селезнева, значение Покровска и Мирнограда является чрезвычайно большим. Сосредоточение в этом районе значительной группировки российских сил, оцененной в 110–170 тысяч человек, фактически служит "магнитом", который стягивает на один участок фронта огромный объем ресурсов противника.

Если учесть, что в целом в рамках так называемой "СВО" задействовано около 650 тысяч российских военных, то почти 150 тысяч составляют почти четверть всего контингента, сосредоточенную на ограниченном отрезке линии боевых действий. Это лишает врага возможности гибко перебрасывать силы и эффективно маневрировать.

Как писал OBOZ.UA, на Покровском направлении российские оккупанты все чаще ведут огонь по своим же сослуживцам. За противника российские дроноводы в условиях хаоса, царящего в рядах российских войск, принимают штурмовиков армии РФ, которые просочились в Покровск и Мирноград, и атакуют их.

