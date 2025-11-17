Накрывают огнем своих: в рядах армии Путина под Покровском нарастает хаос – 'Атеш'

На Покровском направлении российские оккупанты все чаще ведут огонь по своим же сослуживцам. За противника российские дроноводы в условиях царящего в рядах российских войск хаоса принимают "просочившихся" в Покровск и Мирноград штурмовиков армии РФ – и атакуют их.

Количество случаев "дружественного огня" и его жертв исчисляется десятками, россйские пехотинцы при возможности мстят дронщикам. Об этом заявили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

На Покровском направлении оккупанты бьют по своим же

Проблема "дружественного огня" среди российских подразделений на Покровском направлении – относительно новое явление. По крайней мере, с учетом масштабов происходящего.

"Наши агенты из 110-й гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав 51-й общевойсковой армии сообщают о новой системной проблеме в российских войсках: операторы БПЛА всё чаще наносят удары по собственным штурмовым подразделениям. Это уже стало обычным явлением на тактическом уровне, происходящим как днём, так и ночью", – отмечают в "Атеш".

Больше других от российских дронщиков достается тем оккупантам, которые входят в небольшие группы инфильтрации – и пытаются "просочиться" в тот же Покровск.

"Из-за отсутствия опознавательных знаков и общей неразберихи операторы дронов нередко принимают их за противника и открывают огонь. Причины хаоса очевидны: поспешность командования, требующего взять Покровск и Мирноград до конца ноября; массовые потери и завоз неподготовленного пополнения вместо уничтоженного личного состава; провалы во взаимодействии, связи и координации между подразделениями", – очертили причины возникшей у оккупантов проблемы в движении.

С увеличением количества случаев "дружественного огня" растет и открытая конфронтация между российскими штурмовиками и операторами БпЛА: доходит до применения стрелкового оружия.

"Фиксируются перестрелки, а сами штурмовики всё чаще обвиняют БпЛА-шников в том, что те якобы "работают на х*хлов". Потери от такого "дружественного огня" уже измеряются десятками, а наступление на Покровском направлении заметно замедляется", – утверждают в "Атеш".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 16 ноября, ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов и более 300 единиц вооружений и техники армии РФ.

Тем временем в ISW констатировали, что вместо попыток захватить Покровск оккупанты сконцентрировались на окружении украинских войск в этом городе и соседнем Мирнограде.