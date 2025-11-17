Оккупанты хотят окружить украинские войска в Покровске и Мирнограде: в ISW оценили риски. Карта

Российские оккупационные силы пытаются завершить окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде, что в Донецкой области. Физическое перерезание путей на севере от Покровска, которыми осуществляется обеспечение подразделений, защищающих оба города, является приоритетом для оккупантов.

В то же время густые туманы, охватившие район и способствовавшие проникновению россиян в Покровск, в чем- то помогают и украинским воинам. О ситуации на Покровском направлении, планах РФ и действиях Сил обороны рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Покровском направлении

Российские войска пытаются завершить окружение украинских войск в Покровске и Мирнограде, считают аналитики. Скорректировали предыдущие выводы о том, что приоритетом для оккупантов является захват Покровска, а не завершение окружения, в ISW после недавних попыток российских войск добраться до украинских наземных линий связи на севере от города. Оккупанты стремятся перерезать эти линии, по которым осуществляется снабжение подразделений, защищающих Покровск и Мирноград.

Аналитики отметили: геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 ноября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно провели инфильтрационную миссию размером примерно с огневую группу к северу от Покровска. Об этом также заявлял один из российских военных блогеров.

Правда, результативность этих действий оккупантов вызывает вопросы.

"ISW оценивает, что украинские войска убили или ранили задействованных российских военнослужащих. Поэтому непонятно, удерживают ли российские войска позиции в этом районе. Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, 16 ноября сообщил, что российские войска вернулись к проведению инфильтраций в Покровск небольшими пехотными группами по два-три военнослужащих вместо механизированных штурмов, вероятно, в ответ на провал таких штурмов", – говорится в материале.

Еще один украинский военный, участвующий в оборонительной операции в соседнем тактическом районе Константиновка-Дружковка, 16 ноября сообщил CNN, что численность российских групп инфильтрации недавно уменьшилась с пяти до семи военнослужащих до максимум трех военнослужащих. А украинский оператор беспилотника на Покровском направлении сообщил CNN, что тактика инфильтрации российских войск основывается на предположении, что единичные выжившие из групп инфильтрации из трех человек могут закрепиться: это, утверждают в ISW, подчеркивает дорогостоящий характер такой тактики.

"Неспособность механизированных штурмов быстро ввести большое количество российских войск в город и дорогостоящий характер накопления войск на основе инфильтрации могут ограничить способность российских войск подкреплять войска в Покровске, задерживая захват города российскими войсками", – считают аналитики.

В районе Покровска удерживается туман: Силы обороны ищут способы противодействия

Тем временем район Покровска продолжает утопать в тумане. И если раньше аналитики отмечали, что он ограничивает для украинских воинов разведку и уничтожение оккупантов с помощью дронов, а в сети публиковали кадры проникновения россиян в Покровск под покровом туманов, то сейчас в ISW подчеркнули: это работает в обе стороны.

"Российский военный блогер признал, что туманные погодные условия вредят как российским, так и украинским силам. Он отметил, что украинские силы способны выйти из Покровска под покровом тумана, и туманные условия препятствуют операциям российских беспилотников, что, вероятно, способствует продолжению украинской логистики в Покровск и Мирноград", – говорится в материале.

Между тем в одной из украинских бригад, действующей в соседнем тактическом районе Константиновка–Дружковка, сообщили: для выявления российского механизированного наступления на Русин Яр, что к югу от Дружковки, защитники использовали беспилотные наземные транспортные средства, ведь там враг также пытался воспользоваться туманом.

В бригаде отметили: после обнаружения противника, беспилотные наземные комплексы передали координаты для ударов FPV-дронов – и российское механизированное наступление было отбито. Поэтому, пришли к выводу аналитики, украинские силы "разрабатывают контрмеры против использования российскими силами тумана" для активизации наступлений.

"Туманные условия являются сезонными и в определенный момент исчезнут, и непонятно, какая сторона получит больше пользы от ясной погоды", – добавили в ISW.

Что с логистикой

В ISW отметили, что логистическая ситуация для украинских сил в Покровске и Мирнограде остается сложной.

Один из украинских боевых медиков, который работает в районе Покровска и Мирнограда, сообщил CNN, что российские беспилотники контролируют пути, ведущие к Покровску и Мирнограду. Оккупанты не дают украинской технике приблизиться ближе чем на 10-15 километров от Покровска, что препятствует эвакуации раненых.

Он добавил, что недавно россияне атаковали беспилотные наземные комплексы с маркировкой Красного Креста, которые украинские силы используют для эвакуации раненых. Подобные удары являются грубым нарушением норм международного права.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ISW заявили: ВСУ имеют успехи на Купянском направлении, а Покровск не стал для врага "внезапным прорывом".

Также аналитики констатировали, что российские войска продолжают наступление в районах Гуляйполя и Великомихайловки.