ВСУ имеют успехи на Купянском направлении, а Покровск не стал для врага 'внезапным прорывом' – ISW

Украинские военные имеют успех на Купянском направлении, а именно на юго-восток от Купянска. В частности, ВСУ атакуют позиции оккупантов в центре города.

Что касается Покровского направления, то здесь российские военные не смогли добиться внезапного прорыва, потеряв при этом большое количество личного состава и техники. Подробнее о ситуации на этих отрезках фронта рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Ситуация на Купянском направлении

Согласно геолокационным материалам, обнародованным 13 ноября, украинские силы продвинулись на север от Песчаного, расположенного к юго-востоку от Купянска. Записи, опубликованные 14 ноября, демонстрируют атаки ВСУ на российские позиции в центральной части Купянска во время, по оценке ISW, российской попытки проникновения.

По неподтвержденным заявлениям, российские милблогеры сообщали о якобы захвате Соболевки (к западу от Купянска), а также о продвижении в восточных и южных районах Купянска, в восточной части Куриловки, к западу от Песчаного и в районе Каменки (к северо-востоку от Купянска).

Геолокационные видео от 13–14 ноября свидетельствуют, что украинские войска удерживают позиции или продвигаются вперед в центральных кварталах Купянска и к востоку от Петропавловки – именно там, где ранее упоминалось присутствие российских сил.

Минобороны РФ и российские милблогеры сообщали, что украинские подразделения осуществляли контратаки в пределах Купянска и вокруг него, а также в районах Двуречанского, Нечволодовки и Осенового.

14 ноября спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов отметил, что численность российских военных в Купянске составляет около 50 человек, что является значительным снижением по сравнению с предыдущей неделей.

По его словам, украинские силы смогли заблокировать попытки российской армии перебрасывать подкрепления в город. Он также отметил, что российские войска сосредотачивают свои действия прежде всего в районах к югу и юго-востоку от Купянска, а не непосредственно в его пределах.

Покровское направление

Что касается ситуации на Покровском направлении, в ISW подчеркивают, что продвижение российских войск в Покровск не было внезапным прорывом. Это стало следствием затяжного 21-месячного наступления, в котором участвовали не менее 170 тысяч оккупантов и которое сопровождалось значительными потерями техники и живой силы.

По оценкам аналитиков, российские подразделения потратили почти два года, чтобы продвинуться лишь на 39 километров от Авдеевки до Покровска. На это направление было переброшено от 170 тысяч до 220 тысяч военных. Наступление на Покровск началось еще в феврале 2024 года после захвата Авдеевки.

В марте российские войска предприняли попытку создать условия для лобового захвата города, однако эти действия оказались бесполезными, и осенью они перешли к маневрам по обходу.

По имеющейся информации, российские войска потеряли не менее пяти дивизий бронетехники и танков в Покровском районе с начала операции по штурму Авдеевки в октябре 2023 года и во время активизации наступления на западе Донецкой области летом 2024-го.

Значительного продвижения в самом Покровске и окружающих районах оккупанты смогли достичь только в последнее время. Этому способствовало частичное доминирование в воздухе, которого российские силы добились весной–летом 2025 года, что усложнило для Украины поддержание наземных линий связи, а также массовое привлечение живой силы.

Ухудшение погоды в октябре и ноябре 2025 года тоже помогло российским войскам продвинуться в этом районе, хотя этот фактор не был решающим. В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что именно длительная кампания воздушного перехвата, направленная против украинских логистических маршрутов в ближнем и оперативном тылу, существенно изменила ситуацию на поле боя и создала условия для российского продвижения в Покровске.

РФ смогла изолировать отдельные участки фронта за счет постоянных ударов дронами и барражирующими боеприпасами. Это заставило Вооруженные силы Украины использовать дополнительные меры защиты, чтобы избежать потерь личного состава и техники.

Переход российских войск к тактике малых штурмовых групп и инфильтрации свидетельствует, что они смогли найти слабые места в украинской "стене дронов". В то же время в ISW подчеркивают, что этот оборонительный барьер не потерял актуальности и продолжает играть важную роль в сдерживании противника.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области, ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

