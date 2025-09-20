'Противник пытался продвинуться': Волошин рассказал о ситуации на юге и раскрыл планы врага. Карта

Ситуация на юге Украины, в частности на Ореховском направлении, в течение последних нескольких дней остается стабильной, но напряженной. На некоторых участках враг проводит штурмовые действия на наши позиции.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире "Суспільного" в субботу. По его словам, украинские подразделения удерживают позиции вдоль линии боевого соприкосновения, которые регулярно обстреливаются российскими войсками.

Кроме того, противник наносит удары по населенным пунктам, расположенным рядом с фронтом.

"За последние несколько дней ситуация на юге не претерпевает существенных изменений. Она остается довольно напряженной. Вдоль линии боевого соприкосновения расположены позиции украинских подразделений, и в последнее время войска РФ очень часто их обстреливают. Также наносят удары и по населенным пунктам, которые расположены рядом. На некоторых участках он проводит штурмовые действия на наши позиции. Этих штурмовых действий не так много относительно некоторых других направлений. У нас, например, на Херсонском направлении за минувшие сутки зафиксировано два боевых столкновения. Противник пытался продвинуться к нашим позициям возле Антоновских мостов, железнодорожного и автомобильного", – сказал Волошин.

Еще два боевых столкновения произошли на Ореховском направлении, где враг пытался вытеснить украинских военных из населенного пункта Каменское и вблизи Степногорска.

Представитель Сил обороны пояснил, что противник стремится захватить позиции у Антоновского моста, чтобы разместить там свои войска и площадки для вооружения, включая FPV-дроны и дроны-камикадзе.

"Они пытаются выбить нас с этих позиций уже более года, однако успеха не имеют", – добавил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать технику оккупанта и его личный состав. На этот раз расчет FPV 7 корпуса ДШВ вывел из строя российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк". Это произошло ночью в 6 км от линии фронта в лесополосе возле Покровска.

