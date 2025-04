'Противоречит подходам Трампа': в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Кремля о мирных переговорах

В стране-агрессоре России заявили, что текущие ее переговоры с США вряд ли приведут к "молниеносным результатам". Позиция Кремля противоречит заявленной американским лидером Дональдом Трампом цели достичь всеобщего прекращения огня в Украине и длительного мирного соглашения в ближайшее время.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики прокомментировали заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.

Так, 13 апреля тот сказал кремлевскому журналисту, что "все продвигается очень хорошо" по вопросу двусторонних американо-российских переговоров и дискуссий о войне в Украине, но, вероятно, "немедленных результатов не будет".

Параллельно директор второго департамента СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук дал интервью государственной медиагруппе "Россия сегодня" (RT) и заявил, что Кремль готов участвовать в переговорах, которые будут "учитывать современные реалии" войны и, более того, устранят "первопричины" войны РФ против Украины.

В ISW обратили внимание, что российские официальные лица неоднократно утверждали, мол, любой мирный процесс в Украине должен решать эти так называемые коренные причины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее определил этими "коренными причинами" якобы нарушение Североатлантическим альянсом (НАТО) обязательств не расширяться на восток и вероятную дискриминацию Украиной русскоязычных меньшинств в стране.

Поэтому эти "основные причины" являются ссылкой на довоенные требования России, фактически означающие полную капитуляцию Украины и установление в ней пророссийского правительства.

"Комментарии Пескова и Полищука также отражают постоянное неприятие Кремлем заявленного подхода Трампа об установлении перемирия, а затем переговоров по более широкому мирному соглашению, а также преданность Кремля целям войны, несовместимым с целью Трампа по достижению длительного мира в Украине", – констатировали аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф в Санкт-Петербурге встречался с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже он передал американскому лидеру послание от Кремля, в стиле роспропаганды заявив, якобы самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине стало бы признание Штатами суверенитета России над захваченными ею украинскими регионами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!