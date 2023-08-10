Противостояние Пригожина и Шойгу продолжается: в ГУР сообщили новые детали

История противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу еще не закончилась. При этом в России есть понимание, что идея с вторжением в Украину была идиотской, поэтому там будут искать виновных. Кадровые российские военные уже начинают понимать, что их готовят к этой роли.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 10 августа. "Ничего еще не закончилось, и история Пригожин – Шойгу тоже не закончилась", – сказал он.

По словам Юсова, у начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова тоже есть причины опасаться за свое будущее.

"То, что Герасимов в последнее время пытается имитировать активность, показывать, что он жив, молод, бодр и так далее – это тоже свидетельствует о том, что он боится и что есть за что переживать в плане своего будущего", – сказал представитель ГУР.

Юсов также добавил, что не исключено возвращение на фронт российского генерала Сергея Суровикина, который "исчез" после мятежа "Вагнера".

Отвечая на вопрос о недовольстве российских офицеров Герасимовым, он отметил, что у РФ "стратегически остается понимание, что это была абсолютно идиотская идея с нападением на Украину". Никаких целей "спецоперации" оккупанты не достигли, "а это значит что будут искать крайних и козлов отпущения", заметил Юсов.

"И кадровые военные, конечно, уже начинают понимать, что именно их готовят к этой роли. Им это не нравится, поэтому они пытаются как-то отбиваться, огрызаться, пока таким тихим кулуарным способом", – рассказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ГУР рассказали, что бунт "Вагнера" во главе с Пригожиным обнажил крупные проблемы в прочности власти Путина. Кремлевская "машина" оказалась побитой коррозией и трещинами, а сам диктатор – не способным держать бразды правления.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что кремлевский режим все активнее переносит войну на территорию РФ, а это, по его словам, неизбежно приведет к гражданской войне, сносу правящей верхушки и политической трансформации страны-агрессора.

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