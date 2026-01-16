Процесс ускорился в 2-3 раза: в ВСУ оцифровали распределение дронов между подразделениями

Если раньше распределение БпЛА между воинскими частями украинских защитников происходило в "ручном режиме", теперь Минобороны Украины полностью автоматизировали процесс. Благодаря этому весь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза.

Таким образом, украинским воинам теперь приходится ждать свой заказ "примерно один день". Об этом Минобороны сообщило в пятницу, 16 января.

Быстрая логистика

"Быстрая логистика средств для поражения врага – ключевой вызов для эффективности подразделений на поле боя. "Ручное" распределение дронов между частями вызывало ряд проблем: дублирование заявок, медленная выдача, ошибки из-за человеческого фактора, неактуальные данные. Военные не могли планировать операции без четкого понимания сроков получения БпЛА", – рассказали в министерстве.

Полная оцифровка процесса позволяет "получать качественные данные", пояснили в ведомстве. Теперь Минобороны может:

видеть заявки подразделений в реальном времени в единой системе;

знать количество дронов на складах;

формировать наряды на выдачу за считанные минуты;

планировать поставки без задержек и дублирования.

Как это работает

Автоматическое распределение дронов между подразделениями работает на базе SAP, пояснили в ведомстве. Причем система охватывает всю цепь поставки дронов, от закупки до передачи в подразделение.

База SAP – это программы для управления оборонными ресурсами, которую используют более 90% армий стран НАТО. Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства – прозрачный контроль поставок", – считают в Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Государственная пограничная служба Украины показала работу наземного роботизированного комплекса во время логистической операции на Константиновском направлении. Там робот ВСУ, который вез провизию для пограничников, попутно уничтожил российский воздушный дрон – соответствующее видео смотрите здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!