'Процесс займет много времени': в Минсреде рассказали, сколько средств пойдет на разминирование территорий в Украине

В Украине заминировано около 139 тыс. кв км территории. На их разминирование в ближайшее десятилетие понадобится почти 38 млрд долларов.

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Площадь загрязненных взрывоопасными предметами лесных ресурсов на декабрь 2024 года составляет около 4,5 тыс. кв км. Об этом сообщила глава Министерства защиты окружающей среды Светлана Грынчук в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что Украина является одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами стран в мире.

"Разрывы мин, разливы топлива, отработанные боеприпасы, химическое оружие приводят к загрязнению грунтов тяжелыми металлами. За год, благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам, Украина вернула в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли", – подчеркнула Грынчук.

По состоянию на 5 декабря заминированными остаются около 139 тыс. кв. км украинской территории.

"По подсчетам Всемирного банка, где-то от $2 до $8 за кв. м стоит разминирование. И если посчитать на 10 лет те земли, которые мы определили приоритетными для разминирования, это почти $38 млрд", – заявила министр.

Однако за десяток лет полностью очистить территорию Украины невозможно. По словам Грынчук, процесс разминирования растянется на очень много времени.

Она отметила, что война и, в частности, загрязненность взрывчатыми веществами причиняют тяжкий вред почвам и окружающей среде и наносят сокрушительный удар природным экосистемам и сельскохозяйственному потенциалу Украины.

"Этот перечень цифр является ужасающим доказательством, какой вред война наносит земельным ресурсам Украины. По данным Госэкоинспекции, загрязнено опасными веществами 1,1 млн. квадратных метров грунтов, засорено остатками уничтоженных объектов и боеприпасов 21,8 млн. квадратных метров земель. Размер ущерба, нанесенного земле, почвам вследствие военных действий, составляет более 1 триллиона гривен", – отметила Грынчук.

Только заминированные лесные ресурсы составляют около 4,5 тыс. кв. км, 10% было разминировано в течение 2023-2024 годов.

"Это те территории, которые были освобождены", – отметила министр.

Наиболее загрязнены территории в прифронтовых регионах, добавила она.

Напомним, ранее в Министерстве окружающей среды спрогнозировали последствия вероятной катастрофы на ЗАЭС.

В случае аварии на оккупированной Россией атомной электростанции она нанесет в десять раз больший вред, чем в свое время Чернобыль. Запорожская область фактически потеряна для проживания и хозяйства, но пострадает не только Украина.