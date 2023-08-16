Провели конструктивные переговоры': Залужный встретился с высокопоставленными западными генералами. Фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным. Переговоры с партнерами прошли в расширенном формате.

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Об этом сообщил Валерий Залужный в Telegram. Главной темой встречи стало сотрудничество в военной сфере.

"Вместе с начальником Генерального штаба генералом Шапталой, заместителем Главнокомандующего генералом Забродским, командующим ВМС адмиралом Неижпапой, первым заместителем министра обороны генералом Павлюком и начальником ГУР МО генералом Будановым провели конструктивные переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Каволи, начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Радакиным и представителями делегаций партнеров", – написал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, ключевой темой для обсуждения стало сотрудничество в военной сфере.

"Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника", – доложил он.

Залужный также отметил, что отдельно остановились на нуждах военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования.

Еще один крайне важный вопрос, по его словам, – это дроны.

"Договорились с партнерами сосредоточить работу по этому направлению. Также обсудили возможность усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. Его встретил и сопровождал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который пригласил коллегу на один из пунктов управления.

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