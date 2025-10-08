Провели 'зачистку': воины ССО сорвали продвижение врага на Купянском направлении. Видео

Украинские спецназовцы сорвали продвижение оккупантов на Купянском направлении. Бойцы Сил специальных операций загнали захватчиков в здания, а затем провели зачистку.

Ликвидированы трое захватчиков, выжившие вынуждены были спасаться бегством. Кадры операции показали в ССО.

Что известно

Вражеские планы по продвижению на Харьковщине сорвали воины 8 полка Сил спецопераций.

"На Купянском направлении группа воинов 8 отдельного полка Сил специальных операций своими действиями не дали продвинуться противнику. С применением ударных FPV враг был загнан в здания. После чего операторы провели зачистку нескольких зданий, где засел противник. В результате трое российских военнослужащих были уничтожены, остальные вынуждены отступить", – отметили в ССО.

На опубликованном в Telegram-канале Сил спецопераций видео, снятом участниками операции, зафиксированы все ее этапы, от обнаружения и поражения с помощью дронов вражеской штурмовой группы – до зачистки оккупантов, которым не удалось убежать от спецназовцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре издание BBC опубликовало информацию о том, что наступлением на Купянск командует бывший офицер ВСУ, который предал Украину еще в 2014 году. Речь идет о генерал-лейтенанте Сергее Стороженко, который перешел на сторону оккупантов во время захвата Россией Крыма и агитировал подчиненных поступить так же.

Сейчас предатель командует 6-йармией ВС РФ, которая, по данным российских пропагандистов, играет одну из ведущих ролей в наступлении оккупантов на Купянском направлении.

