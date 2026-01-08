'Проводят дистанционное минирование': оккупанты пытаются закрепиться в Грабовском, – Трегубов

В селе Грабовское (Сумская область) российские оккупанты проводят дистанционное минирование и обустраивают позиции. Ранее они пытались продвинуться в соседних районах, однако в последнее время сосредоточились на закреплении в Грабовском.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, оккупанты роют окопы непосредственно в селе.

По состоянию на 8 января, российские войска активно обустраиваются в Грабовском, проводя дистанционное минирование и закрепляя свои позиции в населенном пункте. Предыдущими попытками наступления в других населенных пунктах вдоль границы враг пытался разведать украинскую оборону.

Спикер уточнил, что активного наступления на соседние населенные пункты не наблюдается. Основной целью оккупантов остается закрепление непосредственно в Грабовском и наблюдение за потенциальными действиями украинских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре оккупанты пересекли украинскую границу вблизи села Грабовское в Сумской области и принудительно вывезли более 50 гражданских лиц. Среди депортированных преимущественно пожилые мужчины и женщины, одной из них 89 лет.

Также напомним, на Покровском направлении войска Российской Федерации осуществили очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Силы обороны Украины сорвали планы захватчиков, отбив наступление.

