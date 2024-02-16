Провокация или криворукость: Мусиенко объяснил падение российской ракеты в Белгороде. Видео

Накануне, 15 февраля, Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода, в результате которого есть погибшие и раненые среди гражданских. Однако прилетело по этому российскому облцентру не с территории Украины: разрушения и жертвы являются следствием работы российского ПВО.

Такое мнение в эфире OBOZ TV высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он скептически оценил вероятность умышленной провокации со стороны РФ, констатировав, что не следует искать провокаций там, где вероятнее всего идет речь о небрежности, непрофессионализме и ненадлежащем состоянии вооружений.

По мнению Мусиенко, обстрел Белгорода, который, по данным губернатора этого российского региона Вячеслава Гладкова, привел к гибели семи россиян и ранениям еще 19 человек, является результатом работы хваленой российской ПВО. По облцентру прилетела ракета, которой россияне пытались сбить некую воздушную цель в небе.

"Россия затягивает на Белгородщину свои системы С-300, которые они применяют и против Украины, и как средства против воздушной обороны. Соответственно, та система, которая у них сработала – это четко можно понять, что это ракета зенитно-ракетного комплекса С-300, вероятно , – была выпущена врагом. Они же пытаются там выискивать наши дроны, противодействовать, запускают собственные ракеты. Ну вот она упала, обстреляла Белгород. Бывает такое", – отметил Мусиенко.

На уточняющий вопрос ведущей по поводу того, могла ли Россия умышленно ударить по Белгороду, чтобы получить основания для новых обвинений в "терроризме" в адрес Украины, эксперт такую возможность исключил. По его мнению, не следует искать умысла там, где речь идет о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян в свое время охарактеризовала как "головотяпство".

"Нет, это, скажем так, их просто ошибка серьезная, очередная, которых они допускают много. Ненадлежащее исполнение обязанностей плюс ненадлежащее техническое состояние, возможно, самой пусковой установки С-300, несвоевременность ремонта или качество снятых с хранения ракет, со складов – соответствующего качества. Вот, собственно, это и привело", – подчеркнул аналитик.

Однако, считает он, это не помешало пропагандистской машине включиться на полную и развернуть кампанию по обвинению Украины в "ударах по гражданским".

"Дальше – это уже информационное измерение, как они подают эту новость. Конечно, никто же не скажет, что это сама Россия сделала, поэтому нужно обвинить Украину. Ну, вот и все, в принципе", – отметил Мусиенко.

Напомним, 15 февраля в Белгороде пожаловались мощные взрывы. Впоследствии стало известно о прилете в один из торговых центров. По состоянию на утро 16 февраля местные власти заявляли о 7 погибших и 19 раненых в результате взрыва.

В случившемся россияне сразу же обвинили Украину. Однако факты указывают, что в ТЦ прилетела ракета российской ПВО. Об этом, в частности, в сети писали и сами жители РФ.