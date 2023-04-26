'Проявление бессилия и страха': Данилов рассказал, что стоит за ядерными угрозами России

Россия угрожает применением ядерного оружия от бессилия и страха. Чем хуже будет складываться для российских войск ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться подобные угрозы из Москвы.

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Кремль уже начал осознавать, что поражение неизбежно, а расплата за содеянное – неотвратима. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter.

"Любые угрозы РФ о применении ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", – отметил Данилов.

Напомним, ранее глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном и заявил о неизбежности трибунала над военно-политической верхушкой РФ. Так Ян Липавский отреагировал на истерику главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за заявления президента Чехии о "посредничестве" Китая в мирном урегулировании агрессии России против Украины.

Также сообщалось, что 22 апреля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз публично пригрозил ударом по Британии и парадом россиян в Берлине.