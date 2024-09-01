Прозвучали три взрыва: российские военные атаковали инфраструктуру Сумщины, пострадали люди. Фото

Днем 1 сентября российская авиация атаковала Сумскую громаду, в результате чего есть минимум одна потерпевшая. Прогремело три взрыва – противник запустил по инфраструктуре управляемые авиационные бомбы.

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Областная военная (государственная) администрация заявила в Telegram: "Предварительно, есть пострадавшие. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь. Осуществляется ликвидация последствий вражеской атаки".

Представители ОВА также призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Прокуратура Сумщины уточнила, что оккупанты обстреляли два промышленных предприятия.

Около 15:30 воскресенья, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг сбросил на Сумы три бомбы.

Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещение, административное здание и три транспортных средства. Ранена 42-летняя работница компании.

Также поврежден цех одного из местных заводов.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Россия обстреливает нашу страну каждый день и каждую ночь. Поэтому "совершенно справедливо, чтобы украинцы могли отвечать на российский террор именно так, как необходимо" – то есть дальнобойными ударами по территории РФ.

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