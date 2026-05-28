'Прячутся от войны в самом пекле боевых действий': военный рассказал об уклонистах в разрушенной врагом Константиновке

В разрушенной оккупантами Константиновке Донецкой области еще остаются жить от 1500 до 2000 жителей. Среди них – военнообязанные, которые не выехали из-за страха мобилизации и теперь прячутся от войны в самом пекле боевых действий.

Об этом рассказал офицер 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского "Смиян" в программе "Спец.кор". Эвакуация из города даже теоретически является сверхсложной задачей.

По словам военного, в городе остаются не только пожилые люди, которые не выехали в силу возраста, но и молодые люди призывного возраста.

"Город в значительной степени разрушен, однако, по разным оценкам, там еще могут находиться от 1500 до 2000 местных жителей. И как ни странно, это не только пожилые люди, которые в свое время решили не эвакуироваться, учитывая возраст, как говорят мои родители, я здесь родился, я здесь и умру, но есть определенное количество мужчин призывного возраста, которые не эвакуировались именно из-за опасений мобилизации и теперь прячутся от войны в самом аду боевых действий", – отметил офицер.

По эвакуации, отметил военный, это очень сложная задача, поскольку автомобильного движения из Константиновки в сторону Алексеево-Дружковки практически нет, поскольку это равно самоубийству, а выход пешком даже для подготовленного морпеха – сложная задача, поскольку на этом пути на каждом шагу подстерегает опасность.

"Несмотря на это время от времени люди все-таки выходят, подбирая удачные погодные условия, которые мешают вражеским операторам FPV-дронов работать", – добавил военный.

Константиновка – это город в Донецкой области, который постоянно находится под российскими обстрелами, из-за чего превратился в руины. Оккупанты фактически уничтожают дома и инфраструктуру, ударяя артиллерией, РСЗО, КАБами и ФАБами и таким образом превращая его в город-призрак.

По состоянию на конец мая, если сравнивать с началом месяца, интенсивность боевых действий в городе существенно не изменилась. По словам военного, это так же 20-30 боестолкновений в сутки. Он добавил, что это также зависит и от ситуации, и от погодных условий. Оккупанты продолжают наносить удары, уничтожая город.

"Враг прилагает значительно больше усилий для ухудшения нашей логистики, пытается забрасывать КАБами прилегающие населенные пункты, надеясь поразить автомобильную технику и личный состав. Также с помощью дронов разного рода охотится на нашу автомобильную и бронированную технику не только непосредственно в районе Константиновки-Дружковки, а также значительно дальше, пытаясь ухудшить сообщаемость с областями", – рассказал офицер.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российские войска начали использовать на отдельных участках фронта беспилотники со специальными зажигательными смесями. Такие дроны фиксируют, в частности, над Константиновкой в Донецкой области. Украинские военные называют новую тактику нетипичной и опасной из-за ее разрушительного эффекта.

