Прятались в фекальной яме, но не помогло: оккупантов возле Мирнограда настигла расплата. Видео
На Покровском направлении украинские десантники сорвали попытку россиян скрыто накопить силы вблизи Мирнограда. Оккупанты обустроили укрытие на территории фермерского хозяйства, используя даже фекальные ямы для маскировки.
Поисково-ударная операция Сил обороны завершилась ликвидацией противника. Об этом сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада на Facebook-странице.
В течение последних шести месяцев захват Мирнограда остается одной из ключевых целей российских войск на Покровском направлении. Враг постоянно меняет тактику, наращивает силы и пытается найти слабые места в обороне города.
В настоящее время вокруг Мирнограда сосредоточено более десяти подразделений противника. Российские войска накапливают силы на южных и северо-восточных окраинах города, при этом с начала года уменьшили количество открытых штурмов, сделав ставку на скрытую инфильтрацию в центральную часть населенного пункта.
Во время одной из поисково-ударных операций украинские десантники обнаружили группу оккупантов, которые скрывались в укрытии на территории фермерского хозяйства вблизи Мирнограда. Эту локацию противник планировал использовать для накопления сил, перерезания украинской логистики и проведения диверсий в тылу позиций Сил обороны.
Для маскировки российские военные длительное время использовали инженерные коммуникации объекта, в частности фекальные ямы. Однако это не спасло их от обнаружения. После установления места пребывания противника подразделения 79-й ОДШБр 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили оккупантов.
В бригаде отмечают, что ситуация в Мирнограде остается сложной, однако Силы обороны продолжают удерживать город и срывать планы врага по его захвату.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне в последние дни пытались наступать на большинстве участков вдоль линии фронта, однако в основном – безрезультатно. Успехи они имели в тактическом районе Константиновка – Дружковка: оккупантам удалось продвинуться по автомагистрали H-20 Константиновка – Дружковка.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!