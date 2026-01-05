Украинские войска продвинулись вблизи Покровска, оккупанты – в районе Константиновка-Дружковка: анализ ISW

Россияне в последние дни пытались наступать на большинстве участков вдоль линии фронта, однако преимущественно – безрезультатно. Успехи они имели в тактическом районе Константиновка-Дружковка: оккупантам удалось продвинуться по автомагистрали H-20 Константиновка-Дружковка.

Зато украинские воины недавно продвинулись на Покровском направлении, в частности речь идет о Родинском и Гришино. Ситуацию на поле боя проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на фронте

На севере Сумщины россияне 3 и 4 января продолжали наступление, но так и не смогли продвинуться.

Оккупанты атаковали в Курской и Сумской областях, в частности к северу от города Сумы вблизи Алексеевки, Варачино и Новониколаевки, а также на юго-восток от Сум вблизи Грабовского.

По словам представителя Объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктора Трегубова, российские войска в Сумской области возобновляют боевые действия и пытаются исследовать пограничный район с помощью тактики инфильтрации малыми группами.

Трегубов добавил, что российские войска пытаются удерживать Грабовское, используя дистанционно установленные мины, чтобы предотвратить будущие контратаки украинских сил. Российское наступление на Грабовское спикер назвал "уникальным", поскольку Россия атаковала большой группой военнослужащих, а не несколькими небольшими группами инфильтрации.

Трегубов также сообщил, что россияне испытывают трудности с логистикой и используют беспилотники для обеспечения оккупантов на позициях на передовой.

Продолжали россияне наступательные операции и на севере Харьковщины. Там они так же не продвинулись.

3 и 4 января российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы, Прилипки, Лимана и в направлении Избицкого. Украинские войска тем временем, по утверждению одного из российских военных блогеров, контратаковали возле Волчанских Хуторов.

Трегубов 4 января подтвердил, что российские войска возобновили активные боевые действия в Харьковской области после тактической паузы. Сейчас они пытаются обойти Волчанск, чтобы занять позиции в Вильче и достичь Волчанских хуторов.

На этом отрезке фронта для российского наступления характерно постоянное скопление небольших огневых групп, которые "прощупывают" украинские оборонительные линии – что диссонирует с масштабными наступательными действиями, которые российские войска проводили в 2023 и 2024 годах.

Также в течение последних двух дней российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Хатнего и Мелового, но не продвинулись вперед.

Накануне российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Это не помешало министерству обороны РФ заявить о якобы полной оккупации населенного пункта Подолы, что к востоку от Купянска.

3 и 4 января российские войска наступали в направлении самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Кутковки; на северо-восток от Купянска вблизи Синьковки и Фиголовки; на восток от Купянска вблизи Петропавловки и Кучеровки; и на юго-восток от Купянска вблизи Куриловки, Степной Новоселовки и Глушковки.

Спикер Объединенных сил Вооруженных сил Украины Трегубов 4 января заявил, что в Купянске осталось менее 60-70 российских военнослужащих. Он также утверждал, что российские силы не могут проникнуть в Купянск с севера и пытаются вытеснить украинские силы с позиций на левом (восточном) берегу реки Оскол.

Между тем российский Z-блогер назвал ситуацию в Купянске "сложной" для российских войск. Он также пожаловался на плохую погоду, которая мешает активизировать использование беспилотников как оккупантам, так и Силам обороны.

3 и 4 января российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Богуславки и к юго-востоку от Боровой вблизи Ольговки, но не продвинулись вперед.

Продолжались накануне вражеские атаки и на Славянско-Лиманском направлении, продвинуться оккупанты не смогли.

3 и 4 января российские войска атаковали на северо-запад от Лимана вблизи Новоселовки и Дробышево и в направлении Александровки; на север от Лимана вблизи Ставков; на северо-восток от Лимана вблизи Колодезей и Мирного; на восток от Лимана вблизи Торского и Заречного.

По словам Трегубова, российские войска пытаются обойти украинские позиции вблизи Лимана, одновременно пытаясь проникнуть непосредственно в город. Он добавил, что в Лимане и вокруг города существует много спорных "серых зон", которые затрудняют украинскую логистику.

4 января российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Хотя российские пропагандисты и заявляли о продвижении оккупантов на запад и юго-запад от Свято-Покровского (к югу от Северска).

Российские войска в течение последних двух дней атаковали вблизи самого Северска; на северо-запад от Северска вблизи Дроновки, Озерного, Ямполя и Закитного; и на юго-запад от Северска вблизи Никифоровки, Резниковки, Васюковки, Бондарного и Пазено.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали H-20 Константиновка-Дружковка к северо-востоку от Яблоновки (к юго-западу от Константиновки).

Также аналитики на основе геолокационных кадров от 4 января констатировали: на юге от Константиновки действуют украинские войска. Этот район оккупанты "зарисовали" как такой, где присутствуют войска РФ.

Российские силы атаковали вблизи и в пределах самой Константиновки; к северу от Константиновки возле Веролюбовки; на северо-восток от Константиновки возле Миньковки; на восток от Константиновки возле Александро-Шультино и Ступочек; на юго-восток от Константиновки возле Плещеевки, Клебан-Быка, Щербиновки, Иванополье; на юг от Константиновки в направлении Берестка; на юго-запад от Константиновки возле Яблоновки и на Степановку; на юг от Дружковки возле Русина Яра; и на юго-запад от Дружковки возле Софиевки.

4 января российские войска продолжили наступательные операции на Добропольском направлении, но не продвинулись вперед.

3 и 4 января российские войска атаковали к востоку от Доброполья вблизи Шахового, Кучерова Яра и Заповедного.

Между тем украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 декабря 2025 года и 4 января 2026 года, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в центральной части Родинского (к северу от Покровска) и незначительно продвинулись в южной части Гришино (к северо-западу от Покровска). Однако за последние сутки, по оценкам ISW, продвижений украинских сил в южной части Гришино не было.

Между тем Z-блогеры утверждали, что подразделения 27-й мотострелковой дивизии России якобы продвинулись на север от Покровска.

Известно, что российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска; к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого; на северо-восток от Покровска вблизи Уюта; на восток от Покровска вблизи Мирнограда; и на юго-запад от Покровска вблизи Котлино, Удачного и Молодецкого; и на запад от Покровска в направлении Сергеевки. Российские блогеры заявляли об украинских контратаках в Покровске.

3 и 4 января российские войска продолжали наступательные операции вблизи Новопавловки и к югу от нее у Филии, но не продвигались вперед.

Также накануне российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении. Там они тоже не продвинулись.

Российские войска наступали на северо-восток от Александровки в районе Андреевки-Клевцово и Ялты; на восток от Александровки у Александрограда; и на юго-восток от Александровки у Вишневого, Алексеевки, Вороного и на Сосновку.

Украинский военнослужащий, который действовал на направлении Александровки, сообщил 4 января, что российские силы пытаются использовать снег для маскировки своих позиций. Он добавил, что оккупанты применяют тактику "зомби", двигаясь группами по пять-шесть человек с использованием РЭБ и средств борьбы с беспилотниками в надежде, что два-три военнослужащих таки доберутся до украинских позиций. Военный отметил, что российские силы постоянно атакуют и имеют достаточные резервы.

Накануне российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

3 и 4 января российские войска атаковали вблизи самого Гуляйполя; к северу от Гуляйполя вблизи Доброполья, Варваровки и Зеленого; на северо-восток от Гуляйполя вблизи Рыбного и Злагоды; на юг от Гуляйполя вблизи Дорожанки; и на запад от Доброполья в направлении Зализнычного и Святопетровки. Россияне сообщали об украинской контратаке вблизи Гуляйполя.

4 января российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Зато глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения 270-го чеченского мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ" (42-я мотострелковая дивизия) якобы "зачистили" Белогорье (к юго-востоку от Орехова).

3 и 4 января российские войска атаковали на юго-восток от Орехова вблизи Белогорья и Малой Токмачки; на запад от Орехова вблизи Степного и Щербаков; и на северо-запад от Орехова в направлении Новоандреевки, Павловки и Новояковлевки.

Также 4 января российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.

3 и 4 января российские войска наступали на херсонском направлении, в частности на восток от Херсона в направлении Антоновского моста.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила по Украине более 54 тыс. дронов и более 1900 ракет в 2025 году. В ISW проанализировали статистические данные по российскому террору – и назвали основные цели агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!