Россия запустила по Украине более 54 тыс. дронов и более 1900 ракет в 2025 году: в ISW назвали основные цели агрессора

В течение всего прошлого года российская армия практически ежедневно запускала по Украине ракеты и дроны-камикадзе. В общей сложности за 2025 год оккупанты применили более 54 тыс. беспилотников большой дальности и более 1900 ракет.

Размеры ударных пакетов, запущенных за ночь, значительно увеличились в течение 2025 года. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Российский воздушный террор

В 2025 году российские войска в десятки раз увеличили число БПЛА, которые запускали за одну ночь, в сравнении с 2024 годом. Крупнейший ударный пакет с начала полномасштабной войны был запущен в ночь на 7 сентября 2025 года и включал 810 беспилотников и 13 ракет.

Кроме того, в течение года российские войска запустили в общей сложности 18 ударных пакетов, каждый из которых содержит более 500 снарядов. Увеличение объемов производства на российской оборонно-промышленной базе в 2025 году позволило РФ производить и запускать ракеты и беспилотники в таких больших количествах и с такой частотой.

Основной удар по энергетике

Российские удары осенью и зимой 2025 года были в основном направлены на энергетическую инфраструктуру Украины с разрушительными последствиями. Оккупанты также значительно увеличили количество ударов по украинской железнодорожной инфраструктуре, чтобы препятствовать логистике.

Для достижения этих результатов в 2025 году россияне использовали ряд технологических модификаций своих ракет и беспилотников, включая интегрированные камеры и возможности радиоуправления на российских беспилотниках типа "Шахед", что позволило поражать движущиеся цели, такие как локомотивы.

Россия также опиралась на своих партнеров и союзников для увеличения производства, импортируя критически важные компоненты из Китая и полагаясь на Северную Корею в вопросах поставки ракет КN-23 и рабочей силы для работы на российском заводе по производству "Шахедов" в Республике Татарстан.

Напомним, для Волынской области новый год начался с массированной атаки России. Враг направил ударные беспилотники на Ковель и Луцк.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

