Пряжу и часть спецнитей закупают, а ткань делают здесь: как украинский производитель брони ТЕМП-3000 локализует производство в Украине

Журналисты из общественной организации "Стоп коррупции" провели анализ производителей бронезащиты в Украине. Представители этого медиа посетили "Темп-3000", "Украинскую броню" и "Харьковский завод средств индивидуальной защиты" для собеседования с их руководителями по поводу желания и попыток локализовать производство бронезащиты.

Специальный корреспондент Общественной организации "Стоп коррупции" Игорь Хмурый исследовал, как развивается национальное производство и что мешает Украине окончательно избавиться от импортозависимости.

Основным следствием такого развития в случае вложения этих средств в модернизацию собственного производства является реальная возможность обеспечения качественными и современными средствами индивидуальной защиты для военнослужащих по более низким ценам. Это позволит сэкономить бюджетные средства на закупку других, а также необходимых, отечественных продуктов для нужд обороны.

Как отмечает руководитель предприятия "Темп-3000" Юрий Евтушенко, его компания выступает за максимальную локализацию и индустриализацию производства. В прошлом году завод открыл новый цех для запекания керамических плит, что явилось уникальным для Украины. Компания имеет несколько предприятий в разных регионах и большинство деталей производится на их собственных мощностях.

"Лента ременная – Украина. Ткань лицевая – Украина. Пряжки пазовые – Украина. Молния не нашего производства, но Барышевка – Украина. Баллистическая ткань, арамид – Украина. Пряжу и часть специфических нитей закупаем, а ткань делаем здесь. Керамика – 100% Украина , от карбида кремния до уже спеченной пластины.

Руководитель "Украинской брони" Денис Милиневский также поддерживает инициативы по максимальной локализации и индустриализации производства.

Как он отмечает далее, в начале полномасштабного вторжения Министерство обороны испытывало серьезные и затратные проблемы с импортерами.

"Министерство обороны в 2022 году сделало очень большие предоплаті тогда, в размере до ста процентов доходило. Там на миллиарды гривен. Но турецкие компании они просто исчезли. Они или ничего не поставили. Или поставили при очень низком качестве, даже более низком уровне защиты. Я помню ситуацию, когда в июне 2022 года мне звонили ребята, которые заказали у турецкой компании. Им поставили, но вместо шестого класса, насколько я помню, был третий класс защиты. ", – вспоминает Милиневский.

По словам журналиста Игоря Хмурого, осуществить полную локализацию производств не так просто и дорого. В первую очередь проблема в полностью "убитой" химической отрасли и почти уничтоженной легкой промышленности. Именно поэтому до сих пор наши производители зависят от импорта.

Максим Плехов, совладелец харьковского завода поделился своим мнением по этой теме:

"Самая ткань изготавливается из нити, а нить – из гранул. Локализации производства нити на сегодняшний день нет. О гранулах – это вообще химическое производство, даже речи не идет. Если говорить о производстве полиамидной нити, это может быть уровень инвестиций около 12-15 миллионов долларов, или до 20 млн, с уровнем окупаемости до 20 лет. Я не знаю, кто сегодня пойдет на это, чтобы ставить производство нити в Украине".

Как компания "Темп-3000", так и остальные украинские производители, получают дополнительные заказы от государства, что дает им возможность не только выжить в условиях войны, но и активно развиваться. Это отражается на уровне предприятий и экономическом благополучии страны в целом.