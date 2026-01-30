Псковского десантника подозревают в попытке расстрела гражданского в Буче: в 'Книге палачей' раскрыли подробности об оккупанте

Российскому десантнику сообщили о подозрении в попытке расстрела мирного жителя Бучи (Киевская область) в 2022 году. Оккупант навел прицел на гражданского, когда тот вместе с семьей готовился к эвакуации из города.

Подробности рассказали в проекте "Книга палачей". Следствие квалифицировало событие как покушение на нарушение законов войны, соединенное с умышленным убийством.

Подробности дела

Подозреваемым является Александр Николаевич Тимофеев, гражданин Российской Федерации. Оккупант родился 1 ноября 1996 года в Псковской области. Во время полномасштабного вторжения он служил младшим сержантом в 234-м десантно-штурмовом полку76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ. В захватническом войске тот занимал должность командира отделения – командира боевой машины отделения управления взвода связи 2-й батальонно-тактической группы.

27 февраля 2022 года подразделения полка заняли позиции на территории Бучанского района и вошли в город на бронетехнике. Через несколько дней после этого, утром 5 марта, вооруженный Тимофеев вместе с другими россиянами зашли во двор гражданского мужчины.

Житель Бучи завел собственную машину в гараже рядом с домом, и вернулся в дом, чтобы сказать семье о готовности отправляться. Вернувшись позже, чтобы закрыть гараж, он неожиданно наткнулся на российских военных, которые открыли огонь в его сторону. Чтобы засвидетельствовать свой гражданский статус, мужчина начал размахивать белым мешком.

Тимофеев вместе с двумя другими вооруженными оккупантами приказал гражданскому подойти, раздеться и стать на колени, после чего навел на него оружие и удерживал на прицеле. После этого один из россиян отдал Тимофееву приказ убить гражданского: "В расход его".

Когда десантник навел оружие на жителя Бучи, тот поднялся и убежал в направлении дома, вслед за ним раздались несколько выстрелов. Мужчина получил ранения, однако выжил.

Оккупанту сообщили о подозрении в совершении законченного покушения на нарушение законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, прокуроры из Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил страны-агрессора России. Досудебным расследованием установлено, что весной 2022 года оккупант совершил надругательство над одной из жительниц оккупированного города Пологи Запорожской области. И это далеко не единственное из других, "многочисленных военных преступлений" российского военного.

