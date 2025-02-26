Пуля пролетела у головы: украинский защитник рассказал об 'охоте' на российские вертолеты на Курщине и военном фарте. Видео

Украинский защитник поделился деталями боевой операции на Курщине, где он вместе с побратимами охотился на вражеские вертолеты и пережил плотный обстрел. Боец рассказал об опасных моментах, в частности о случае, когда вражеский шар пролетел прямо у его головы.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Воздушных сил. Боец, воюющий в составе сводной стрелковой бригады Воздушных сил, рассказал об опасном моменте, который мог стать для него роковым.

"Попали под плотный обстрел стрелкового оружия. Я пригнул голову, в плечо попало. Если бы так не пригнулся – мне бы в шею. Боженька спас", – вспоминает воин.

Во время операции на Курском направлении наши силы получили приказ поддержать пехоту в борьбе против вражеской авиации. Задачей зенитчиков было уничтожение российских вертолетов и самолетов, активно действовавших в этом регионе.

Украинские воины заходили на позиции в районе Любимовки, где столкнулись с вражеской авиацией.

"Сначала наши штурмовали, а мы прикрывали от вражеской авиации. Потом началось – мы штурмовали вместе с пехотой, держась бок о бок. Враг пытался контратаковать, но мы не дали им шанса", – рассказывает боец.

Россияне бросали все, что имели, на уничтожение украинских позиций. По словам защитника, обстрелы не прекращались почти круглосуточно.

"В день три дома свои сносили либо КАБами, либо тяжелой артиллерией. Они ровняли землю, как только замечали какое-то движение. 24/7 – непрерывные удары", – говорит защитник.

Когда российские силы активизировали контрнаступление, нашим воинам пришлось отойти.

"Нам дали команду откатываться. Враг активно использовал танки, БМП и десантников. Мы загрузились в машины, начали выходить, но попали в засаду в центре Снагости. Плотный обстрел из стрелкового оружия, минометов, гранатометов. Я сидел в кузове, когда услышал, как пуля просвистела", – отметил военный.

Украинские бойцы смогли оказать помощь раненым, отстреляться и отойти к смежникам, несмотря на сложные обстоятельства.

Боец родом из Ивано-Франковска, военную службу начал еще в 2013 году в Крыму.

"Я хотел жить у моря, зарплата была неплохая, поэтому подписал контракт. Но уже тогда видел, как их там зомбировали. До Майдана ездили машины с громкоговорителями, пропагандируя 'Единую Россию'", – рассказывает он.

После аннексии Крыма он перешел в 114-ю тактическую авиацию, а впоследствии – в Краматорск. После начала полномасштабной войны сразу мобилизовался и начал борьбу за Украину.

Напомним, на Курском направлении, как и на других направлениях в Украине, подавляющее большинство боевых столкновений начинаются в воздухе, потому что именно с воздуха враг пытается следить за украинскими защитниками. В свою очередь воины ВСУ пытаются ослепить оккупантов.

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