'Оставим врага без глаз': галицкие десантники показали, как уничтожают вражеские разведывательные дроны в небе под Курском. Видео

На Курском направлении, как и на других направлениях в Украине, большинство боевых столкновений начинаются в воздухе, потому что именно с воздуха враг пытается следить на украинскими защитниками. В свою очередь воины ВСУ пытаются ослепить оккупанов.

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Как именно "оставляют врага без глаз", показали военные подразделения ПВО 80-й Галицкой бригады. Именно они эффективно уничтожают вражеские разведывательные дроны в небе под Курском.

"Россияне с помощью БПЛА непрерывно пытаются выслеживать позиции украинских войск для дальнейших штурмов. Однако получают отпор не только на земле, но и в небе", – рассказывают украинские защитники.

На видео ниже – лишь часть их трофеев, что недавно удалось "приземлить" Галицким десантникам. В частности, здесь сняты поражения вражеских дронов Supercam, Zala и "Орлан".

"Работаем, чтобы российского металлолома в воздухе становилось все меньше", – отметили Галицкие десантники и предложили приобщаться к зенитчикам этой знаменитой бригады.

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада имеет львовский адрес и базировалась в в/ч А0284 (часть была известным учебным центром десантников). Но с начала русско-украинской войны бригада – на фронте.

Еще весной 2014 г. она в числе первых была поднята для отражения российской агрессии на северо-восточных границах Украины. Галицкие десантники приняли участие в первом бою войны на Донбассе – это произошло 13 апреля 2014 под Семеновкой.

Можно вспомнить о подвигах бригады при контрнаступлении в районе Балаклеи на Харьковщине, при сдерживании, а позже и во время контрнаступления на Бахмутском направлении, об освобождении Клищиевки – за это все бригада неоднократно награждалась.

А можно вспомнить другой эпизод - 6 августа 2024 года, в первый день наступления в Курской области, именно Галицкие десантники захватили в плен более 50 российских военных, уничтожили пограничный пункт пропуска россиян и совершили прорыв вражеской линии обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, наши военные под Курском также эффективно применяют дроны для уничтожения пока живой вражеской силы. В новом видео морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Михаила Билинского продемонстрировали успешные удары по российско-корейским военным формированиям.

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