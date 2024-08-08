В Украине показали, куда отправят россиян, взятых в плен в Курской области. Видео

Недавно в сети появились кадры массовой сдачи в плен около 50 российских военных на Курском направлении. Эти пленные, вероятно, будут направлены в новый лагерь для военнопленных "Запад-4".

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Об этом сообщает проект "Хочу жить". Отмечается, что этих русских солдат бросило на произвол судьбы их же командование.

Затем те же командиры рапортуют российскому диктатору Владимиру Путину, якобы ситуация на Курском направлении под контролем, потерь нет и противник разбит.

"Отдельный "привет" кадыровским "тик-ток войскам", подставившим срочников, традиционно сбежав при первой же опасности.

Срочники, пограничники, голая и босса местная "тероборона" и другие комбатанты могут спасти свою жизнь сдавшись украинским военным. Все они также могут воспользоваться нашей программой и добровольно сдаться в плен через Хочу жить или выйдя на встречу военнослужащим ВСУ", – говорится в сообщении.

Эта группа российских военных, решивших сдаться, вероятно, будет направлена в лагерь для военнопленных "Запад-4". Необходимость в этом лагере возникла из-за того, что Россия не спешит забирать своих военных, и в других лагерях уже заканчиваются места. Поэтому Украине пришлось открыть еще один лагерь, уже принявший первых пленных.

Лагерь "Запад-4" расположен в глубоком тылу, как это предусмотрено Женевскими конвенциями. Условия содержания в лагере отвечают всем требованиям международного гуманитарного права. Каждый военнопленный имеет отдельное спальное место, доступ к медицинской помощи, трехразовое горячее питание, а также возможность получать и отправлять посылки и переводы родным. В некоторых помещениях лагеря продолжаются ремонтные работы.

Представители международных правозащитных организаций и СМИ могут посещать лагерь "Запад-4", как и другие места содержания военнопленных, поскольку Украина стремится к максимальной прозрачности в вопросах обращения с пленными и выполняет свои обязательства по Женевским конвенциям.

В отличие от Украины Россия игнорирует Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Вместо специально предназначенных лагерей для военнопленных она удерживает украинских военных в колониях строгого режима. Пленных размещают в 117 местах лишения свободы в 37 регионах, от Мурманска до Ростова, а также в тюрьмах ОРДЛО и подвалах Грозного. В эти места Россия не допускает международных наблюдателей Красного Креста и СМИ. Военнопленные в таких условиях испытывают жестокое обращение и лишены связи с внешним миром.

Ранее в украинском проекте "Хочу найти" заявили, что в Курской области в плен попало много российских оккупантов. Жителей страны-агрессора, чьи родственники-захватчики перестали выходить на связь, призывали обращаться в чат-бот проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Корнево.

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