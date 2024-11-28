'Пушечное мясо': в Южной Корее допустили, как Россия будет использовать солдат из КНДР на войне в Украине

Солдаты из Северной Кореи, отправленные в РФ, были приписаны к российским военным на уровне взвода. С высокой вероятностью они будут использоваться агрессором в качестве "пушечного мяса" в опасных районах фронта в войне против Украины.

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Об этом 28 ноября заявил глава Министерства обороны Южной Кореи Ким Ен Хен. Как передает агентство Yonhap, он сделал замечание во время заседания парламентского комитета по обороне, когда законодатель правящей партии попросил его проверить разведданные о присоединении солдат из КНДР к подразделениям ВС РФ.

"Следует отметить, что войну ведет Россия, и с позиции руководителей подразделений российских вооруженных сил, они, скорее всего, отправят северокорейские взводы в самые опасные и сложные районы", – сказал Ким, подчеркнув, что термин "пушечное мясо" хорошо описывает эту ситуацию.

Его замечания прозвучали после того, как украинские официальные лица заявили, что северокорейские солдаты, отправленные в РФ, были интегрированы в российские военные подразделения, состоящие из этнических меньшинств или замаскированные под коренное население.

Ким Ен Хен также подтвердил свою позицию, что Южная Корея должна направить в Украину группу военных наблюдателей. При этом он подчеркнул, что Министерство обороны страны не ведет переговоров о таком возможном развертывании, намекая на то, что пока в этом вопросе ведется общеправительственное обсуждение.

Что касается возможности предоставления Сеулом вооружения Киеву министр сказал, что страна будет "работать в солидарности с международным сообществом", а не решать этот вопрос напрямую.

В среду украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым посетила Южную Корею для переговоров с президентом Юн Сок Елем, советником по национальной безопасности Шин Вон Сиком и министром обороны Ким Ен Хеном.

Канцелярия президента сообщила, что делегация поделилась разведданными о растущем военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и обсудила совместные меры реагирования на угрозы безопасности. Однако подробности предоставленных разведданных и то, запрашивала ли делегация помощь Сеула оружием, пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным американской разведки, режим КНДР намерен передать России новые баллистические ракеты. Это в дополнение к более чем сотне поставленных, которыми Москва уже атаковала украинские города.

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