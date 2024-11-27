Северная Корея готовится передать Путину новую партию баллистики: США сделали тревожное заявление на Совбезе ООН

Режим Северной Кореи намерен передать России новые баллистические ракеты, в дополнение к более ста уже поставленным, которыми Москва уже атаковала украинские города. Об этом в среду, 27 ноября, заявили Соединенные Штаты в ООН.

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С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности Альянса заместитель постпреда Соединенных Штатов Роберт Вуд. Представитель США также обратился с призывом в Китай.

"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет", – отметил представитель Соединенных Штатов.

Вуд напомнил, что Пхеньян ранее незаконно передал России более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами, а также более 100 баллистических ракет.

"Все они были использованы для ударов по населенным пунктам, таким как Киев и Запорожье", – отметил представитель США.

Напомним также, что КНДР уже отправила своих солдат в РФ: они воюют в Курской области, где идет операция ВСУ, также их присутствие зафиксировали в Белгородской области.

Вуд также отметил, что у американской стороны есть информация о том, что в войне с Украиной РФ использует большое количество самоходных артиллерийских установок калибра 170 мм, а также 240-мм реактивных систем залпового огня производства КНДР.

Взамен, по его словам, Россия передала Северной Корее системы ПВО. Кроме того, Пхеньян получает другие поставки из Москвы, в частности, горючее, технологии и оборудование двойного назначения.

В то же время представитель США подчеркнул, что Китай имеет влияние на режим Пхеньяна, поэтому "немедленно должно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта".

Он также обратил внимание, что Кремль продолжает игнорировать свои обязанности постоянного члена Совбеза, отказавшись от своих обязательств, подрывающих международный мир и безопасность.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен 13 ноября во время своего визита в Брюссель заявил, что вовлечение Северной Кореи в войну в Украине требует решительной реакции. Он заверил, что такая реакция будет оказана. Это заявление Блинкен сделал после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими лидерами Североатлантического союза и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейский диктатор Ким Чен Ын отдал приказ начать массовое производство дронов-камикадзе в КНДР. Вероятно, соответствующие технологии Пхеньян получил от Москвы.

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