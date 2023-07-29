'Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло': Зеленский намекнул оккупантам, что справедливость и Украина победят. Видео

Глава государства Владимир Зеленский по итогам своей поездки на Донецкое направление обратился к украинцам, чтобы рассказать о ее итогах. Он напомнил, что Украина отмечает День Сил специальных операций ВСУ, которые остаются примером мужества и героизма для нас и наших поколений.

Видео дня

Свое очередное обращение президент опубликовал через пресс-службу своего Офиса. Он заметил, что всего о работе ССО сейчас рассказать, по очевидным причинам, невозможно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Лишь спустя годы, впоследствии – такова специфика операций. Ребята наносят особо ощутимые удары по российским террористам", – указал Зеленский.

Он также рассказал о своем визите на Бахмутское направление. Там он поблагодарил бойцов за силу и героизм, за профессиональность, за профессиональную защиту Украины.

"Из того, о чем можно сейчас говорить, конечно, это участие в ключевых боевых операциях. Бахмут в частности. Авдеевка, Красногоровка, Марьинка. Соледарь. Вместе со всеми защищали Киев и Гостомель, и Бучу, и Ирпень, и Мощун, и Макаров. Остров Змеиный – это тоже ССО вместе с разведкой, вместе с "альфовцами" и ВМС. Кинбурнская коса. Херсон. Сейчас – увольнение Старомайорского. Это тоже результат, в частности, ССО", – подчеркнул президент.

Глава нации указал, что сегодня, 29 июля, украинцы также вспоминают трагедию Еленовского концлагеря военнопленных. Это горе не только для жертв очередного военного преступления Москвы, но и для всего нашего общества.

"Пусть каждая потеря России будет расплатой за ее зло, и пусть каждый оккупант, каждый российский убийца, все ответственные за этот террор против Украины и украинцев знают – пока живы, – что справедливость побеждает. Украина победит!", – убежден гарант.

Зеленский еще раз поблагодарил всех, кто приближает день украинской победы, не только на фронте, но и в тылу. Сегодня наша страна работает как единый организм, демонстрируя всему миру чудеса единства и самопожертвования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с Днем ССО воинов, мужественно защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, поздравили командующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный и командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!