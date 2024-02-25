Путать 'мир' с 'капитуляцией' – это лицемерие, которое мы не разделяем – Мелони

Украина и Европа должны завоевать мирную и справедливую жизнь. Именно поэтому украинцы должны защищать свою свободу, а мир должен сделать все возможное, чтобы "именно 2024 стал решающим для восстановления реальной и долговременной безопасности и для Украины, и для всей Европы".

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджо Мэлони. Она находится в Украине по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Мэлони прибыла в Киев вместе с премьерами Канады и Бельгии Джастином Трюдо и Александром де Кроо.

Итальянка подчеркнула, что Европа в целом и, в частности, Италия никогда не будут разделять такой подход, когда под словом "мир" подразумевают капитуляцию Украины. "Путать такое широкоупотребительное слово "мир" с "капитуляцией", как это некоторые делают - это лицемерный подход", - отметила Мэлони.

Мелони также добавила, что подписание соглашения о безопасности между Украиной и Италией касается не только военной сферы. "Мы также готовы играть ведущую роль в восстановлении Украины. Говорить об восстановлении – значит делать ставку на победу Украины и на ее мирное, свободное, европейское будущее", – подчеркнула премьер Италии.

Напомним: 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев находится на пороге подписания новых соглашений по безопасности с Италией, Канадой и многими другими странами.

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